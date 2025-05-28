Трамп пригрозил Путину, а ВСУ сдерживают врага на Сумщине: новости за 27 мая
Силы обороны Украины дают отпор врагу и уничтожают ДРГ на Сумщине. А президент США Дональд Трамп раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 27 мая - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины
- Минобороны РФ оправдывает масштабные атаки по Украине якобы угрозой "террористических атак и провокаций" со стороны Киева.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил свое заявление об отмене лимита для Украины на дальность ударов по России.
- Россия накапливает свои силы в Курской области и пытается малыми группами проникать на территорию Украины. Несмотря на это Силы обороны Украины дают отпор врагу и уничтожают ДРГ на Сумщине.
Игнат раскрыл тактику россиян во время дроновых атак по Украине
Как пояснил РБК-Украина начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, тактика россиян сейчас сводится к тому, что они постоянно меняют маршруты БПЛА и пытаются пускать их на больших высотах - более 2 километров от земли и далее пикируют вниз непосредственно на сам объект. На такой высоте они становятся более видными для украинских радаров, но недосягаемыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп.
Другая тенденция, по его словам - россияне устраивают групповые налеты дронов одновременно на один населенный пункт или объект, как это, например, было в ночь на понедельник в Староконстантинове Хмельницкой области. Именно туда был направлен основной акцент их атаки, добавил Игнат.
Более 200 украинских военных погибли в плену РФ, - AP
Издание, ссылаясь на данные украинского правительства, пишет, из 206 погибших военнопленных более 50 погибли во время российского ракетного удара по колонии в Еленовке. Кроме того, еще 245 украинских военных россияне убили на поле боя после сдачи в плен.
Во многих случаях причины смерти свидетельствуют о пытках, небрежном обращении и отсутствии медицинской помощи. При этом в некоторых случаях определить причины смерти крайне сложно, поскольку у возвращаемых военных иногда отсутствуют внутренние органы, а в некоторых случаях синяки и травмы скрыты.
Турецкий министр после встречи с Путиным в Москве поедет в Киев: что известно
Как сообщает Reuters, вчера глава МИД Турции Хакан Фидан имел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, а сегодня - с главой российской переговорной группы Владимиром Мединским, чтобы обсудить "усилия" по прекращению войны в Украине. Также он планирует встретиться и с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Турецкий источник сообщил изданию, что Анкара продолжит играть роль "посредника", поэтому в ближайшее время Фидан планирует посетить Киев для продолжения переговоров.
Нападение на представителей ТЦК в Черкассах: полиция сообщила о задержанных
В сети распространилось видео, на котором разгневанная толпа нападает на работников ТЦК на одной из улиц Черкасс. По словам очевидцев, конфликт вспыхнул во время проверки военно-учетных документов - якобы именно действия представителей терцентра стали причиной столкновения.
В полиции сообщили, что за несколько часов идентифицировали и задержали нападавших. Это - трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина. Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения. Сейчас трое задержанных уже помещены в изолятор временного содержания. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
США получили условия для мирного соглашения от Украины, ждут их от РФ, дальше - встреча в Женеве
Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что США получили от Киева перечень условий для достижения мира и теперь ожидают от РФ меморандума, или, как он его называет - лист условий относительно того, "как можем достичь мира".
"Как только мы все это сложим, будет еще одна встреча, мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не хотели туда ехать. Поэтому Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать этот вопрос и подписать какой-то документ, чтобы прекратить эту войну", - сказал Келлог.
Трамп заявил, что Путин играет с огнем
"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ плохих. Он играет с огнем!" - написал он в соцсети Social Truth.
Зеленский после совещания с военными: Украина наращивает дроны и готовит ответ РФ
Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием по планированию действий Украины в ответ на атаки РФ.
"Вопрос планирования наших действий, наша готовность отвечать на российские удары, на их угрозы, а также действовать превентивно, и это означает - увеличивать производство наших дронов, наших ракет. Я благодарен всем, кто работает именно ради этого. Уже сотни украинских компаний дают результаты для Сил обороны Украины, и будет больше - я уверен в этом", - сказал Зеленский.
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