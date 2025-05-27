Зеленский после совещания с военными: Украина наращивает дроны и готовит ответ РФ
Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием по планированию действий Украины в ответ на атаки РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.
По его словам, сегодня было совещание с главкомом Александром Сырским, руководителем Генерального штаба Андреем Гнатовым, министром обороны Рустемом Умеровым.
"Вопрос планирования наших действий, наша готовность отвечать на российские удары, на их угрозы, а также действовать превентивно, и это означает - увеличивать производство наших дронов, наших ракет. Я благодарен всем, кто работает именно ради этого. Уже сотни украинских компаний дают результаты для Сил обороны Украины, и будет больше - я уверен в этом", - сказал Зеленский.
Он отметил, что сейчас максимально привлекается предпринимательская деятельность для производства оружия. В частности, Украина готовит новые договоренности с партнерами в Европе - для инвестиций именно в украинское производство.
Речь прежде всего о производстве беспилотного и дальнобойного элемента - того, что позволяет контролировать ситуацию на фронте и сохранить жизнь наших воинов и действовать на значительное расстояние.
"Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях, но перспектива понятна - зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны четко чувствовать последствия от того, что делают против Украины. И это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - это ключевые элементы", - заявил президент.
Производство оружия в Украине
Ранее Зеленский отмечал, что с начала полномасштабной войны производство собственного вооружения в Украине существенно возросло. Если раньше доля отечественного производства составляла менее 10%, то сейчас она достигла 34% от общего объема.
Украинские морские дроны Sea Baby и MAGURA V5 эффективно действуют в Черном море, нанося серьезные потери флоту РФ. Комплекс "Нептун", которым был уничтожен крейсер "Москва", получил обновленную дальнобойную версию, уже испытанную в бою.
Среди другого вооружения ВСУ - САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" и "Корсар", а также ударные дроны "Бобер", "Морок" и "Лютый", которые позволяют атаковать цели вглубь территории РФ.
Также Зеленский опубликовал фото, продемонстрировав вооружение отечественного производства. Среди них снаряды, а также беспилотники.
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