ua en ru
Вт, 27 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Он играет с огнем": Трамп пригрозил Путину "очень плохими вещами"

Вторник 27 мая 2025 19:22
UA EN RU
"Он играет с огнем": Трамп пригрозил Путину "очень плохими вещами" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной. Американский лидер пригрозил РФ "очень плохими вещами".

Как сообщает РБК-Украина, об этом американский президент написал в своей соцсети Social Truth.

"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" - подчеркнул Трамп.

&quot;Он играет с огнем&quot;: Трамп пригрозил Путину &quot;очень плохими вещами&quot;

Трамп начал критиковать Путина

Напомним, последние несколько ночей Россия массированно атаковала территорию Украины различным вооружением. Президент США Дональд Трамп сначала не комментировал удары россиян.

Однако впоследствии Трамп заявил, что Путин сошел с ума.

"С ним (Путиным) что-то произошло. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп о Путине в Truth Social, имея в виду нападение России прошлой ночью.

Комментируя последние массированные атаки против Украины, Трамп также заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России.

В свою очередь в Кремле заявили, что такое заявление Трампа вызвано эмоциональной перегрузкой американского президента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дональд Трамп Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
NEWS
РФ собирает силы. Что происходит на Сумщине и где продвинулся враг (карты)
РФ собирает силы. Что происходит на Сумщине и где продвинулся враг (карты)
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам