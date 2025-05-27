"Он играет с огнем": Трамп пригрозил Путину "очень плохими вещами"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной. Американский лидер пригрозил РФ "очень плохими вещами".

Как сообщает РБК-Украина , об этом американский президент написал в своей соцсети Social Truth .

"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" - подчеркнул Трамп.

Трамп начал критиковать Путина

Напомним, последние несколько ночей Россия массированно атаковала территорию Украины различным вооружением. Президент США Дональд Трамп сначала не комментировал удары россиян.

Однако впоследствии Трамп заявил, что Путин сошел с ума.

"С ним (Путиным) что-то произошло. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп о Путине в Truth Social, имея в виду нападение России прошлой ночью.

Комментируя последние массированные атаки против Украины, Трамп также заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России.

В свою очередь в Кремле заявили, что такое заявление Трампа вызвано эмоциональной перегрузкой американского президента.

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