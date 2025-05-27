Более 200 украинских военных погибли в плену РФ, - AP
Более 200 украинских военных погибли в российском плену. Многие из них умерли от пыток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Из более 5 000 украинских военнопленных, которых Россия репатриировала с начала полномасштабной войны, по меньшей мере 206 погибли в плену.
Издание ссылается на данные украинских властей и результаты судебно-медицинских экспертиз. Еще 245 военных, по данным прокуратуры, были убиты россиянами сразу после сдачи в плен.
Во многих случаях причины смерти свидетельствуют о пытках, небрежном обращении и отсутствии медицинской помощи.
Associated Press взяло интервью у родственников 21 погибшего военнопленного. Среди причин смерти, установленных в Украине: сердечная недостаточность, туберкулез, пневмония, асфиксия, инфекции, тупые травмы головы.
По меньшей мере в одном случае военнопленного пытали электрическим током и избили перед смертью. Вскрытия показали также признаки гангрены и нелеченных инфекций. У некоторых тел не хватало внутренних органов, что может свидетельствовать о попытках скрыть истинную причину смерти.
ООН, правозащитники и украинские судмедэксперты указывают на системное насилие в российских тюрьмах как на вероятную причину многих смертей. При этом эксперты подчеркивают: при нормальных условиях большинство из этих солдат можно было спасти.
Военные преступления России против Украины
Во время полномасштабной войны Россия систематически нарушает международное гуманитарное право, совершая многочисленные военные преступления. Войска агрессора регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру - жилые дома, больницы, школы, а также важные энергетические объекты.
По данным СМИ, перехваченные радиопереговоры и записи совпадают по времени с видео, сделанным с дрона в Запорожской области в прошлом ноябре. На нем видно шестерых военных, лежащих лицом вниз, при этом по меньшей мере двое из них получают выстрелы в упор, а одного отводят.
CNN сообщает, что радиопереговоры и видеозаписи подтверждают другие случаи, когда российские войска предположительно казнили украинских военнослужащих, которые пытались сдаться в плен.
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