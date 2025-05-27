Мерц пояснил свое заявление об отмене лимита для Украины на дальность ударов по России

Союзники Украины несколько месяцев назад решили снять ограничения на использование оружия, которое они предоставили. Это должно позволить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Насколько мне известно, и как я сообщал вчера, страны, имевшие ограничения по дальности, сняли эти ограничения", - сказал Мерц.

Во время визита в Финляндию он заявил: "Я описал то, что происходило в течение месяцев, а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами своих границ".

С момента вступления в должность в этом месяце Мерц отошел от осторожного подхода своего предшественника Олафа Шольца, заняв более жесткую позицию в поддержке Украины против российского вторжения. Шольц разрешил лишь ограниченное использование немецкого оружия против целей на территории России, когда он санкционировал удары по позициям вблизи границы Харькова.

Мерц 26 мая заявил в Берлине, что "больше нет никаких ограничений по дальности" для оружия, поставляемого на Украину Германией, Великобританией, Францией и США. "Это означает, что Украина может защищать себя, атакуя военные позиции также и на России", - добавил он.

Западные системы

Системы вооружения, поставленные на Украину Германией, которые могут быть использованы для ведения огня через российскую границу. В этом списке бронированные самоходные гаубицы и реактивная система залпового огня MARS II с дальностью стрельбы до 84 километров.

За последние несколько недель европейские союзники пытались усилить давление на Владимира Путина, чтобы он включился в возглавляемую США кампанию по поиску дипломатического решения конфликта. Однако Путин тянул время и отказывался отступать от своих максималистских требований к Украине.

Уходящая администрация Джо Байдена в США в прошлом году одобрила размещение армейских тактических ракетных систем (ATACMS) в приграничных районах, в то время как Великобритания разрешила использовать свои крылатые ракеты Storm Shadow для поражения целей в глубине территории России.