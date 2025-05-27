Турецкий министр после встречи с Путиным в Москве поедет в Киев: что известно

Хакан Фидан находится с двухдневным визитом в России, где также встретился с главным переговорщиком Москвы Владимиром Мединским и планирует встретиться с Сергеем Лавровым.

Кроме темы Украины, во время переговоров обсуждали двусторонние экономические и энергетические вопросы.

Сейчас место и дата следующих переговоров между Украиной и Россией не согласованы, но Турция готова принять их.

В конце мая стороны обмен военнопленными в формате "1000 на 1000" и предоставить письменные условия возможного прекращения огня.

Турецкий источник сообщил изданию, что Анкара продолжит играть роль "посредника", а в ближайшее время Хакан Фидан планирует посетить Киев для продолжения переговоров.

Российские источники сообщили, что рассматривают также ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциальные площадки для мирных переговоров.