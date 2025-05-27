Турецкий министр после встречи с Путиным в Москве поедет в Киев: что известно
Российский диктатор Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретились в Москве, чтобы обсудить "усилия" по прекращению войны в Украине. В частности, дальнейшее развитие после переговоров в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Хакан Фидан находится с двухдневным визитом в России, где также встретился с главным переговорщиком Москвы Владимиром Мединским и планирует встретиться с Сергеем Лавровым.
Кроме темы Украины, во время переговоров обсуждали двусторонние экономические и энергетические вопросы.
Сейчас место и дата следующих переговоров между Украиной и Россией не согласованы, но Турция готова принять их.
В конце мая стороны обмен военнопленными в формате "1000 на 1000" и предоставить письменные условия возможного прекращения огня.
Турецкий источник сообщил изданию, что Анкара продолжит играть роль "посредника", а в ближайшее время Хакан Фидан планирует посетить Киев для продолжения переговоров.
Российские источники сообщили, что рассматривают также ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциальные площадки для мирных переговоров.
Переговоры России и Украины в Турции
В середине мая в Турции прошли первые за долгое время прямые переговоры между делегациями Украины и России. Встреча стала частью усилий Анкары по посредничеству в прекращении войны.
Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров, российскую - советник президента РФ Владимир Мединский. Во время переговоров стороны обсудили масштабный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Обмен провели в три этапа в течение выходных.
Президент Владимир Зеленский также прибыл в Турцию с намерением провести личную встречу с Владимиром Путиным. Однако российский диктатор отказался от диалога.
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