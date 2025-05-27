ВСУ сдерживают врага на Сумщине: Россия применяет разведку боем и малые группы пехоты

Россия накапливает свои силы в Курской области и пытается малыми группами проникать на территорию Украины. Несмотря на это Силы обороны Украины дают отпор врагу и уничтожают ДРГ на Сумщине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер ОТУВ "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона.

По его словам, российская армия имеет определенные накопления на территории Курской области и пытаются расширять зону активных боевых действий. Однако ВСУ максимально уничтожают врага и не дают им продвигаться в глубь территории Украины.

"Они (россияне - ред.) имеют накопления определенные на территории Курской области и (пытаются - ред.) расширять зону активных боевых действий, заходить малыми группами пехоты на нашу территорию. Силы обороны максимально уничтожают врага, не дают им продвигаться в глубь территории", - сказал Мысник.

Он также отметил, что на территории Сумской области наблюдаются попытки заходов российских ДРГ. Однако система обороны на наших рубежах очень плотная.

"Сохраняется опасность применения (ДРГ - ред.), но у нас достаточно технических средств, воздушных средств, чтобы своевременно выявлять такие группы, давать отпор или уничтожать их. Но враг все равно на разных направлениях пытается осуществлять своеобразную разведку боем, чтобы прощупывать нашу оборону, выявлять наши позиции, чтобы потом в дальнейшем тоже применять со своей стороны артиллерию или авиаудары", - рассказал Мысник.