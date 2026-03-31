Трамп посоветовал союзникам самим "взять" Ормузский пролив

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не будут помогать тем странам, которые отказались участвовать в разблокировании Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truth Social.

"Вам придется научиться бороться за себя, США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, так же как вы не были рядом с нами", - написал он.

По словам Трампа, это касается стран, которые имеют проблемы с поставками топлива из-за блокирования Ираном Ормузского пролива.

"Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо из-за проблемы Ормузского пролива, таким как Великобритания, которая отказалась участвовать в "обезглавливании" Ирана, у меня есть предложение: во-первых, покупайте у США - у нас его достаточно", - заявил президент.

Во-вторых, Трамп посоветовал союзникам "набраться смелости" и самим взять пролив под контроль.

Также президент США вновь заявил, что Иран "уничтожен" и основная часть операции уже завершена.

"Иран, по сути, уничтожен. Самое сложное сделано. Идите и добывайте свою собственную нефть", - призвал он.