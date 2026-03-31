Трамп посоветовал союзникам самим "взять" Ормузский пролив

15:13 31.03.2026 Вт
2 мин
По словам Трампа, теперь союзникам придется обходиться без США
aimg Ірина Глухова
Трамп посоветовал союзникам самим "взять" Ормузский пролив Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не будут помогать тем странам, которые отказались участвовать в разблокировании Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truth Social.

Читайте также: Трамп готов закончить войну против Ирана даже без открытия Ормузского пролива, - WSJ

"Вам придется научиться бороться за себя, США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, так же как вы не были рядом с нами", - написал он.

По словам Трампа, это касается стран, которые имеют проблемы с поставками топлива из-за блокирования Ираном Ормузского пролива.

"Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо из-за проблемы Ормузского пролива, таким как Великобритания, которая отказалась участвовать в "обезглавливании" Ирана, у меня есть предложение: во-первых, покупайте у США - у нас его достаточно", - заявил президент.

Во-вторых, Трамп посоветовал союзникам "набраться смелости" и самим взять пролив под контроль.

Также президент США вновь заявил, что Иран "уничтожен" и основная часть операции уже завершена.

"Иран, по сути, уничтожен. Самое сложное сделано. Идите и добывайте свою собственную нефть", - призвал он.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

После военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив - ключевую "энергетическую артерию" мира. Через этот узкий проход транспортируется около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного газа.

На этом фоне Трамп призвал страны, которые получают энергоносители через Ормузский пролив, присоединиться к его деблокированию.

Он выразил надежду, что такие государства, как Китай, Франция, Япония, Южная Корея и Великобритания, направят свои корабли для патрулирования региона.

Впрочем, часть союзников, в частности Великобритания, Германия, Китай, Австралия, Япония и Франция уже отказались от участия в военной миссии.

Впоследствии министры иностранных дел стран G7 согласились работать над обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе, однако соответствующая миссия может начаться только после полного прекращения боевых действий между США, Израилем и Ираном.

