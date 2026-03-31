Трамп порадив союзникам самим "взяти" Ормузьку протоку

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США більше не допомагатимуть тим країнам, які відмовилися брати участь у розблокуванні Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа у соцмережі Truth Social.

"Вам доведеться навчитися боротися за себе, США більше не будуть поряд, щоб допомогти вам, так само як ви не були поряд із нами", - написав він.

За словами Трампа, це стосується країн, які мають проблеми з постачанням пального через блокування Іраном Ормузької протоки.

"Усім тим країнам, які не можуть отримати авіаційне паливо через проблему Ормузької протоки, таким як Велика Британія, яка відмовилася брати участь в "обезголовленні" Ірану, у мене є пропозиція: по-перше, купуйте у США - у нас його достатньо", - заявив президент.

По-друге, Трамп порадив союзникам "набратися сміливості" й самим взяти протоку під контроль.

Також президент США знову заявив, що Іран "знищений" і основна частина операції вже завершена.

"Іран, по суті, знищено. Найскладніше зроблено. Ідіть і здобувайте свою власну нафту", - закликав він.