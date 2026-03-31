Трамп порадив союзникам самим "взяти" Ормузьку протоку
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США більше не допомагатимуть тим країнам, які відмовилися брати участь у розблокуванні Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа у соцмережі Truth Social.
"Вам доведеться навчитися боротися за себе, США більше не будуть поряд, щоб допомогти вам, так само як ви не були поряд із нами", - написав він.
За словами Трампа, це стосується країн, які мають проблеми з постачанням пального через блокування Іраном Ормузької протоки.
"Усім тим країнам, які не можуть отримати авіаційне паливо через проблему Ормузької протоки, таким як Велика Британія, яка відмовилася брати участь в "обезголовленні" Ірану, у мене є пропозиція: по-перше, купуйте у США - у нас його достатньо", - заявив президент.
По-друге, Трамп порадив союзникам "набратися сміливості" й самим взяти протоку під контроль.
Також президент США знову заявив, що Іран "знищений" і основна частина операції вже завершена.
"Іран, по суті, знищено. Найскладніше зроблено. Ідіть і здобувайте свою власну нафту", - закликав він.
Ситуація навколо Ормузької протоки
Після військової операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку - ключову “енергетичну артерію” світу. Через цей вузький прохід транспортується близько 20% світового споживання нафти та значна частина скрапленого газу.
На цьому тлі Трамп закликав країни, які отримують енергоносії через Ормузьку протоку, долучитися до її деблокування.
Він висловив сподівання, що такі держави, як Китай, Франція, Японія, Південна Корея та Велика Британія, направлять свої кораблі для патрулювання регіону.
Втім, частина союзників, зокрема Велика Британія, Німеччина, Китай, Австралія, Японія та Франція вже відмовилися від участі у військовій місії.
Згодом міністри закордонних справ країн G7 погодилися працювати над убезпеченням судноплавства в Ормузькій протоці, однак відповідна місія може розпочатися лише після повного припинення бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном.