ua en ru
Сб, 14 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп готовит "командную работу" в Ормузском проливе: что будет с транзитом нефти

22:09 14.03.2026 Сб
2 мин
Один стратегический пролив снова стал центром большой геополитики
aimg Сергей Козачук
Трамп готовит "командную работу" в Ормузском проливе: что будет с транзитом нефти Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

После полной военной и экономической победы над Ираном США инициируют создание новой системы международной безопасности в Ормузском проливе.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

Новый формат безопасности в проливе

По словам Трампа, после полной военной и экономической победы США над Ираном, страны, получающие нефть через Ормузский пролив, должны самостоятельно заботиться о безопасности этого пути при поддержке Вашингтона.

"Это всегда должно было быть командной работой, и теперь это будет так - это объединит мир к гармонии, безопасности и вечному миру!", - подчеркнул президент США.

Он добавил, что США будут координировать усилия с другими государствами, чтобы транзит ресурсов проходил "быстро, гладко и хорошо".

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты готовы оказать существенную помощь в организации охраны пролива. По его мнению, такой коллективный подход к безопасности станет ключевым фактором для стабилизации мировой экономики и энергоснабжения.

Ситуация вокруг Ирана

Напомним, недавно Дональд Трамп официально объявил о полном уничтожении военного и экономического потенциала Ирана.

Также американский лидер отклонил возможность любых переговоров с Тегераном. По его словам, для любых диалогов "уже слишком поздно".

Эксперты и аналитики продолжают дискутировать о последствиях этой эскалации и о том, станет ли военная операция против Ирана окончательным успехом США в переформатировании безопасности на Ближнем Востоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ближний восток
Новости
Украина показала представителям десятков стран материалы о последствиях атаки на "Дружбу"
Аналитика
