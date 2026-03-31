Трамп готов закончить войну против Ирана даже без открытия Ормузкого пролива, - WSJ

Президент США Дональд заявил своим помощникам, что готов прекратить войну против Ирана. Он согласен на это даже при условии, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В последние дни Трамп и его помощники пришли к выводу, что попытка открыть узкое место в проливе затянет конфликт за пределы его плана, рассчитанного на 4-6 недель.

По этой причине президент решил, что США должны достичь своих главных целей: ослабить иранский военно-морской флот и запасы ракет, а также свернуть текущие боевые действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного потока торговли.

Если же это не удастся, Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники в Европе и странах Персидского залива взяли на себя инициативу по возобновлению работы пролива.

Также источники говорят, что Трамп может рассмотреть военные варианты, но они не являются для него первоочередной задачей.

WSJ добавило, что если война будет окончена без открытия Ормузского пролива, то, вероятно, Тегеран укрепит контроль над этим водным путем, а сложная операция по его открытию будет отложена на более поздний срок.