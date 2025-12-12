Трамп пока не уверен, будут ли США на переговорах в Париже

Президент Дональд Трамп подтвердил, что 13 декабря между США, Украиной и ЕС запланированы переговоры по мирному плану. Однако он сомневается, что Вашингтон все таки будет на встрече.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
По словам главы Белого дома, США намерены добиться результата, поэтому встреча будет зависеть именно от этого фактора.
"В субботу будет встреча. Посмотрим, будем ли мы на ней присутствовать. Мы сказали, что будет участвовать, если посчитаем, что есть хороший шанс добиться результата", - сказал Трамп.
Президент добавил, что "они хотят" (вероятно, Европа и Украина), чтобы США присутствовали. Вашингтон намерен урегулировать ситуацию.
"Они хотят, чтобы я присутствовал. Они хотят, чтобы мы присутствовали. И мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если увидим хороший шанс. Мы не хотим тратить много времени. Мы считаем, что это негативно. Мы хотим, чтобы все было урегулировано. Мы хотим спасти много жизней", - резюмировал глава Белого дома.
Напомним, в четверг 11 декабря издание Axios написало, что 13 числа Украина, США и ЕС проведут в Париже переговоры из-за спорных пунктов плана Трампа.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в тот же вечер заявила, что Трамп уже устал от встреч ради встреч, поэтому США отправят своего представителя на переговоры лишь в том случае, если появится возможность подписания мирной сделки.
К слову, перед этим в The Wall Street Journal была информация, что Трамп потребовал от европейских лидеров надавить на Зеленского для принятия мирного плана США.
Также в ночь на 12 декабря по Киеву Трамп публично сказал, что Зеленский якобы единственный, кому не нравится американский план по завершению войны.
Кроме того, глава МИД Турции Хакан Фидан тоже обратился с призывом к Европе, чтобы та помогла Украине принять сложное решение.
Отметим, что на данный момент США, Украина и Европа продолжают работу над мирным планом и обсуждают три ключевые инициативы: рамочный документ, сделку о гарантиях безопасности и документ, который определит принцип восстановления после войны.
