Трамп "устал от встреч". США выдвинули требование для переговоров с Европой и Зеленским
США отправят своего чиновника на переговоры с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, только если появится возможность подписания мирной сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.
Ливитт рассказала, что Трамп "чрезвычайно" разочарован как Россией, так и Украиной.
"Он устал от встреч ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий", - добавила она.
При этом пресс-секретарь добавила, что США по-прежнему активно участвуют в попытках положить конец войне России против Украины.
Она напомнила, что Трамп вчера, 10 декабря, провел телефонный разговор с европейскими лидерами. При этом спецпредставитель Стив Уиткофф и его команда продолжают вести переговоры с украинскими и российскими чиновниками.
"Если появится реальная возможность подписания мирного соглашения, если мы сочтем, что эти встречи заслуживают внимания кого-либо из представителей США в эти выходные, то мы направим представителя. Пока еще не ясно, верим ли мы, что можно достичь настоящего мира и действительно продвинуть процесс вперед", - считает Ливитт.
Предложение европейских лидеров
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Британии, Германии и Франции предложили ему прилететь на встречу при участии президента Украины Владимира Зеленского. Такие переговоры хотят организовать в ближайшие дни.
По словам американского лидера, Вашингтон "хочет кое-что знать" и не намерен попросту терять время.
К слову, ранее в МИД Украины заявляли о намерении Зеленского обсудить самые чувствительные вопросы мирного плана США с Трампом. Пока что такие переговоры не состоялись.