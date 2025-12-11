Донбасс и выборы во время войны: что обсуждают в мирном плане и вокруг него

Мирный план продолжает оставаться самым обсуждаемым дипломатическим документом, а параллельно разворачивается дискуссия и о выборах в Украине во время войны. При этом западные СМИ активно пишут о давлении на Киев со стороны Вашингтона по территориальным уступкам.

РБК-Украина собрало последние данные о мирном плане США, позиции Украины и США по территориям и выборам.

Выборы в Украине во время войны

На фоне обсуждений мирного плана президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Украине следует провести президентские выборы. И этот тезис он уже повторил дважды за достаточно короткий срок.

В интервью Politico 9 декабря Трамп заявил, что Россия сейчас "без сомнения" сильнее в переговорах и посоветовал Зеленскому согласиться на американскую мирную.

В последнем из своих выступлений перед журналистами глава Белого дома высказал мнение, что якобы 82% украинцев требуют заключения соглашения, которое бы привело к завершению войны.

"Зеленский должен быть реалистичным. Мне интересно, сколько еще времени пройдет до того, как у них состоятся выборы? 82% украинского народа требуют заключения договоренности", - сказал Трамп.

Президент США выразил мнение, что власти Украины "используют войну, чтобы не иметь выборов". Украинский лидер ответил на призывы американского коллеги. Зеленский заявил, что "готов к выборам", но должна быть обеспечена безопасность и изменено законодательство.

Глава государства попросил народных депутатов подготовить законодательные изменения, которые позволят провести выборы в Украине во время военного положения.

Первый заместитель главы ВРУ Александр Корниенко отметил, что над законом уже работают и Рада готова "разработать законодательную рамку", но есть еще безопасность, которую должны обеспечить партнеры.

Ведь без гарантий безопасности от партнеров, в частности США и ЕС, организация голосования для военных и граждан в прифронтовых районах будет невозможной.

ЦИК уточняет, что на подготовку выборов нужно не менее шести месяцев.

Также среди проблемных вопросов большое количество ВПЛ и условия для голосования граждан за рубежом.

Донбасс и территориальные вопросы

Одним из самых сложных аспектов мирного плана остаются территориальные вопросы. Россия настаивает на полном выходе украинских войск из Донецкой и Луганской областей. Киев отвергает передачу украинских территорий РФ в обмен на "мир".

Зеленский подчеркивает, что эти вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров, чтобы достичь максимально безопасного и дипломатически обоснованного решения.

США пытаются найти компромиссное решение, в то же время Financial Times сообщает, что американская сторона предлагает конкретные модели урегулирования, которые далеко не в пользу Украины.

Высокопоставленные украинские чиновники сообщают изданию, что последняя редакция мирного плана США не требует вывода российских войск с будущей восточной границы демилитаризованной зоны.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф предлагал Киеву передать Москве оставшиеся 25% восточной Донецкой области, считая это "путем к справедливому миру". Трамп считает, что Украина "не имеет козырей" и рискует потерять больше территорий в 2026 году, если откажется от, по его мнению, "разумных уступок".

Со своей стороны Зеленский и европейские эксперты считают, что отказ от территории без боя лишь создаст плацдарм для россиян, которые после заморозки возобновят агрессию с новой силой.

Ведь получение Россией контроля над всем Донбассом означало бы захват "крепостного пояса" городов - Покровска, Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска, которые остаются бастионом против российских войск на востоке Украины.

Три ключевых документа мирного плана

Первоначальный "мирный план" имел 28 пунктов и предлагал создать якобы "нейтральную демилитаризованную буферную зону" после вывода украинских войск из Донецкой области. План предусматривает, что зона будет международно признанной территорией РФ, а российские войска туда не будут вступать.

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл во время визита в Киев заявил, что Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности и создать "самую современную демилитаризованную зону" вдоль фронта, похожую на корейскую демилитаризованную зону.

Зеленский считает такую зону путем к замороженному конфликту и отмечает, что вопрос гарантий безопасности пока не решен.

На данный момент Украина и союзники выделяют три основных документа, над которыми работают Вашингтон и Киев:

Мирный план (20 пунктов) - постоянно меняющийся рамочный документ, отвечающий интересам Украины, Европы и мира.

- постоянно меняющийся рамочный документ, отвечающий интересам Украины, Европы и мира. Гарантии безопасности - документ между Украиной, США и "коалицией решительных", определяющий меры безопасности для страны.

- документ между Украиной, США и "коалицией решительных", определяющий меры безопасности для страны. План восстановления - предусматривает экономическое и инфраструктурное восстановление Украины после войны или прекращения огня.

В общем основные пункты мирного плана, которые известны из заявлений сторон, включают:

территориальные вопросы, в частности по Донецкой области;

вопросы безопасности ядерных объектов (ЗАЭС);

определение линии разграничения и контроль на границе;

репарации и восстановление Украины;

гарантии от США и ЕС;

возвращение детей и пленных.

Кто работает над мирным планом

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер стали главными и единственными пока американскими представителями в переговорах с Россией.

В частности, Уиткофф в этом году уже шесть раз лично встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Тогда как Джаред Кушнер лишь недавно присоединился к команде посланника Трампа, по крайней мере публично.

Украинскую переговорную группу после отставки главы ОП Андрея Ермака возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.

Со стороны европейской стороны, которая обсуждает с Киевом вопрос гарантий безопасности в случае заключения перемирия, лидерами выступают лидеры так называемой "коалиции решительных":

президентом Франции Эммануэль Макрон;

канцлер Германии Фридрих Мерц;

премьером Британии Кир Стармер.

Российская команда включает как политических советников Путина, так и финансово-экономических представителей Кремля. Среди них помощник главы Кремля Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, который является руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ).

Рамки мирного плана американская делегация привозила для обсуждения с Путиным после того, как документ претерпел изменения, на которых настаивал Киев. Сам глава Кремля заявил, что план США "может стать основой окончательного мирного урегулирования в Украине". Однако снова акцентировал на своих максималистских требованиях.

В свою очередь Украина передала США обновленные предложения для дальнейших согласований. Что в них - не разглашается. Но Axios пишет, что украинский ответ на мирный план США включает новые идеи по решению таких спорных вопросов, как территории и ЗАЭС.

Ожидается, что военные чиновники США и Украины проведут виртуальную встречу сегодня, чтобы продолжить обсуждение конкретных частей мирного плана.

Зеленский тем временем продолжает обсуждать план с союзниками в Европе. В частности, сегодня этот вопрос обсудят на онлайн-встрече "коалиции решительных".

Встреча на уровне лидеров

Президент Украины отмечает, что чувствительные вопросы плана должны обсуждаться на уровне лидеров, в частности с Трампом. Впрочем, пока подтверждения встречи от американского лидера нет.

Западные медиа сообщают, что США спешат заключить соглашение, называя потенциальным дедлайном Рождество (25 декабря). Источники РБК-Украина подтверждают спешку в Вашингтоне, однако говорят - официального дедлайна пока не объявлено.

Позиция России

Россия активно настаивает на территориальных уступках со стороны Украины, в частности по Донбассу. По версии Кремля, изменения, которые претерпел первоначальный 28-пунктный "мирный план" США, не выгодны России.

Ведь в первую очередь он фактически описывал условия капитуляции Украины - ограничение численности ВСУ, уступки по своим территориям, еще и амнистия для российских военных преступников.

На пресс-конференции в Бишкеке 27 ноября Путин заявил, что боевые действия в Украине прекратятся тогда, когда ВСУ оставят "территории, которые они занимают". Диктатор говорил о Донбассе и так называемой "Новороссии", вероятно, под этим всем он имел в виду Луганскую, Донецкую, Херсонскую, Запорожскую области, Крым и Севастополь.

Также Россия категорически выступает против курса Украины в НАТО. В частности, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев "должен вернуться к нейтральным, внеблоковым и безъядерным основам".

К тому же он сообщил, что Москва передала Вашингтону "дополнительные предложения" относительно коллективных так называемых "гарантий безопасности", но не уточнил каких именно.