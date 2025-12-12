Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, - МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Европе необходимо помочь Украине сделать непростой выбор выбор. Особенно сложным является вопрос территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.
"Европе нужно помочь Украине сделать определенный сложный выбор... Чтобы предотвратить большое потери, то есть ради большего блага, необходимо предотвратить здесь катастрофу, искоренить зло... Поэтому необходимо сделать выбор. Я знаю, что им это трудно. Особенно земельный вопрос невероятно сложен. Пусть Бог не допустит, чтобы кто-то пережил подобное", - сказал Фидан.
Он добавил, что существуют еще требования о гарантиях безопасности, и что это тоже непросто. По его словам, Турция продолжает содействовать переговорам между двумя сторонами.
Также глава турецкого МИД отметил, что Стамбул готов снова принять переговоры, напомним, что летом там состоялось 3 раунда переговоров.
Как говорит Фидан, прогресс достигнутый в тех переговорах по обмену пленными и другим гуманитарным вопросам - заложили основу для сегодняшних переговоров. При этом предупредил, что война распространилась уже на Черное море и может быть а других частях Европы, поэтому призвал стороны прекратить войну прямо сейчас.
"Это также заложило основу для сегодняшних переговоров. Мы готовы сыграть эту позитивную роль. Посмотрите, Черное море теперь стало продолжением зоны боевых действий. Война распространилась на Черное море. В настоящее время они атакуют торговые суда и танкеры в Черном море. Поэтому, если война продолжится, она распространится на другие места, на другие части Европы. Боже упаси, это должно прекратиться здесь и сейчас", - резюмировал Фидан.
Мирный план США
Напомним, что с приходом к власти президент США Дональд Трамп неоднократно пытался запустить мирный процесс по Украине. В Турции, как уже было выше сказано, были определенные результаты, но они не привели к окончанию войны.
Одной из последних попыток США прекратить боевые действия стал новый мирный план. Он состоял из 28 пунктов, но уже был существенно доработан в отличие от первоначального вида.
На данный момент документ сократился до 20 пунктов и, США, Украина и Европа обсуждают три ключевых инициативы: рамочный документ, сделка о гарантиях безопасности, а также документ определяющий принципы послевоенного восстановления.
Отметим, что одним из самых сложных вопросов - является вопрос территорий. Украина и США пока не смогли прийти к единому знаменателю, поскольку Вашингтон требует от Киева уступить Донбасс, но украинская сторона отвергает такие предложения.
В то же время вопрос по гарантиям безопасности понемногу продвигается. Только вчера, 11 декабря, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от США проект по гарантиям безопасности, над которым будет работа.
К слову, президент США Дональд Трамп этой ночью сказал, что готов помочь с гарантиями безопасности, так как это необходимо для достижения сделки. Но как и в каком формате - пока неясно. При этом он назвал Зеленского единственным, кому не нравится мирный план США.