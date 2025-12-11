Украина, США и ЕС проведут в Париже критические переговоры из-за плана Трампа, - Axios
В субботу, 13 декабря, Украина, США и ЕС проведут в Париже важные переговоры из-за спорных пунктов плана Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Ахіоѕ.
Во встрече примут участие советники по национальной безопасности из Украины, Франции, Германии и Великобритании. При этом пока не подтверждено, прибудет ли в Париж госсекретарь США Марко Рубио, который возглавлял делегацию на предыдущих переговорах.
Чиновники планируют обсудить ключевые положения 20-пунктового мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в Украине и достичь консенсуса по вопросам территориальных, а также касающихся гарантий безопасности.
Встреча в Париже состоится на фоне телефонного разговора в прошлую среду между Трампом и лидерами Франции, Германии и Великобритании. Канцлер Германии Фридрих Мерц по результатам разговора отметил, что только Украина может принимать решения относительно своей территории. В то же время президент США Дональд Трамп назвал разговор "достаточно резким".
Действительно, сейчас президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с давлением со стороны США относительно быстрого принятия 20-пунктного плана Трампа, включающего значительные территориальные уступки. В то же время европейские страны советуют Киеву проявлять осторожность и обдумывать каждый шаг, чтобы не поддаваться чрезмерному давлению.
Встреча в Париже может стать ключевым шагом в подготовке новой серии переговоров по урегулированию конфликта в Украине, однако ее результаты пока остаются неопределенными, учитывая скептическое отношение Европы к некоторым предложениям Трампа.
Мирный план Трампа
Ранее Украина передала администрации Трампа подробный ответ на последнюю версию мирного плана, включая предложения по территориальным вопросам и Запорожской атомной электростанции.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас Украина вместе с европейскими партнерами и США обсуждает три ключевых документа в рамках мирной инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.
Кстати, Украина и США пока не пришли к согласию в территориальном вопросе. По данным источников, Вашингтон пытается склонить Киев к уступкам по Донбассу, однако украинская сторона отвергает такие предложения.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва ожидает гарантий безопасности для всех сторон и не примет членство Украины в НАТО. При этом украинские и европейские чиновники остаются скептическими относительно готовности России к настоящему миру.