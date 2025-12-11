ua en ru
Трамп потребовал от лидеров Европы заставить Зеленского принять мирный план США, - WSJ

Вашингтон, Четверг 11 декабря 2025 20:02
Трамп потребовал от лидеров Европы заставить Зеленского принять мирный план США, - WSJ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы европейские лидеры надавили на президента Украины Владимира Зеленского для принятия мирного плана США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, вчера, 10 декабря, состоялся напряженный телефонный разговор Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Британии Киром Стармером.

Как пишет WSJ, Трамп якобы сказал лидерам Германии, Франции и Великобритании, что они должны настаивать, чтобы Зеленский принял условия мирного плана США, который предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины и ограничение размеров украинской армии.

Также президент США повторил свою критику в адрес Зеленского за то, что тот "не ознакомился" с предыдущим мирным планом США и "не дал понять", что готов пересмотреть предложенные Вашингтоном условия.

Мирный план США

Напомним, изначально мирный план США состоял из 28 пунктов. Часть из них была откровенно пророссийская. Речь о значительных уступках Украины - вывод войск из Донецкой и Луганской областей, сокращение численности армии, отказ от вступления в НАТО и не только.

Такой план не устраивал не только Украину, но и Еврову. В частности, сегодня министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль рассказал, что он контактировал по поводу корректировки плана с американскими чиновниками.

На фоне разработки мирного плана переговорные команды Украины и США провели несколько встреч. Они прошли в Швейцарии и США.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что результатом такого диалога стала наработка 20 пунктов - первоначальный мирный план фактически сократили.

Также вчера, 10 декабря, стало известно, что советники по нацбезопасности Украины, Франции, Германии и Британии разработали и передали США свое видение американского мирного плана.

