Трамп поки не впевнений, чи будуть США на переговорах у Парижі

Президент Дональд Трамп підтвердив, що 13 грудня між США, Україною та ЄС заплановані переговори щодо мирного плану. Однак він сумнівається, що Вашингтон усе таки буде на зустрічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
За словами глави Білого дому, США мають намір домогтися результату, тому зустріч залежатиме саме від цього чинника.
"У суботу буде зустріч. Подивимося, чи будемо ми на ній присутні. Ми сказали, що візьмемо участь, якщо вважатимемо, що є гарний шанс домогтися результату", - сказав Трамп.
Президент додав, що "вони хочуть" (імовірно, Європа та Україна), щоб США були присутні. Вашингтон має намір врегулювати ситуацію.
"Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс. Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо, що це негативно. Ми хочемо, щоб усе було врегульовано. Ми хочемо врятувати багато життів", - резюмував глава Білого дому.
Нагадаємо, у четвер 11 грудня видання Axios написало, що 13 числа Україна, США та ЄС проведуть у Парижі переговори через спірні пункти плану Трампа.
Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт того ж вечора заявила, що Трамп уже втомився від зустрічей заради зустрічей, тому США відправлять свого представника на переговори лише в тому разі, якщо з'явиться можливість підписання мирної угоди.
До слова, перед цим у The Wall Street Journal була інформація, що Трамп зажадав від європейських лідерів натиснути на Зеленського для прийняття мирного плану США.
Також у ніч на 12 грудня по Києву Трамп публічно сказав, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається американський план щодо завершення війни.
Крім того, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан теж звернувся із закликом до Європи, щоб та допомогла Україні прийняти складне рішення.
Зазначимо, що наразі США, Україна і Європа продовжують роботу над мирним планом і обговорюють три ключові ініціативи: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки і документ, який визначить принцип відновлення після війни.
