Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп похвастался уничтожением важных военных целей в Иране

09:26 30.03.2026 Пн
2 мин
Президент США похвалил американских военных за успешную операцию
aimg Константин Широкун
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвастался новыми успешными ударами американских военных по важным объектам в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента США в Truth Social.

Читайте также: Иран согласился с большинством пунктов мирного плана США, - Трамп

"Великий день (сегодня - ред.) в Иране. Много давно разыскиваемых целей были уничтожены нашими великими военными, лучшими и самыми смертоносными в мире", - заявил Трамп.

О каких именно конкретных военных целях идет речь, и какое оружие для их уничтожения применили американцы, Трамп не уточнил.

Что известно о войне на Ближнем Востоке

Напомним, что по данным WSJ, Дональд Трамп недавно сказал своим соратникам, что хочет избежать затяжной войны в Иране и надеется положить конец конфликту в ближайшие недели.

При этом на днях США перебросили на Ближний Восток десантный корабль и 3500 морпехов, а СМИ пишут, что Пентагон рассматривает отправку еще 10 тысяч солдат. По данным WP, США ведут подготовку к возможным наземным операциям в Иране, которые могут длиться несколько недель.

Стоит также добавить, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что операция против Ирана продлится еще немного, и имеет целью нейтрализовать Тегеран на долгое время.

Кроме того, Financial Times, сославшись на экспертов, написало, что Иран существенно снизил интенсивность ракетных и дроновых атак, перейдя на "стратегию выживания".

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп