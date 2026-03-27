США могут отправить на Ближний Восток еще 10 тысяч солдат, - WSJ

Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тысяч дополнительных солдат на Ближний Восток, чтобы расширить военные возможности президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По данным издания, контингент из 10 тысяч сухопутных войск будет включать пехоту и бронетехнику. Он пополнит ряды примерно 5 тысяч морских пехотинцев и тысяч десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, уже направленных в регион.

На данный момент точное местоположение войск на Ближнем Востоке пока неясно, но скорее всего, они окажутся в пределах досягаемости Ирана и острова Харг, который является важным центром экспорта нефти у берегов Ирана.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что откроет Ормузский пролив с помощью союзников или без этой помощи.

"Все заявления относительно развертывания войск будут поступать из Министерства обороны. Как мы уже говорили, президент Трамп всегда располагает всеми военными возможностями", - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Темы временем представитель Центрального командования США, отвечающего за американские войска на Ближнем Востоке, отказался от комментариев.