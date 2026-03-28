"Еще немного": Вэнс сделал заявление о нейтрализации Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты еще немного, но продолжат войну с Ираном, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Президент будет продолжать это делать еще некоторое время, чтобы гарантировать, что после нашего ухода нам не придется повторять это снова в течение очень, очень долгого времени", - сказал Вэнс в подскасте "Шоу Бенни", признав, что военные успехи США не будут вечными.

Он добавил, что Иран угрожает США всеми способами, и Тегеран все еще пытается создать ядерное оружие.

"Нам нужно нейтрализовать их на очень, очень долго время, и в этом заключается цель", - заявил вице-президент США.

Также Вэнс признал рост цен на газ, но подчеркнул, что это лишь краткосрочная перспектива и вскоре стоимость упадет.

"Нас не интересует пребывание в Иране через год или два. Мы занимаемся своими делами. Скоро мы оттуда уйдем, и цены на газ снова снизятся", - резюмировал он.

Напомним, по данным WSJ президент США Дональд Трамп на днях сказал своим соратникам, что хочет избежать затяжной войны с Ираном и надеется положить конфликту в ближайшие недели.