ua en ru
Вс, 29 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран не вернется к прежней мощности обстрелов – FT

02:45 29.03.2026 Вс
2 мин
Тегеран сознательно экономит вооружение, понимая ограничения пополнения арсенала под огнем США и Израиля
aimg Никончук Анастасия
Фото: война в Иране (GettyImages)

Эксперты отмечают, что Иран существенно снизил интенсивность ракетных и беспилотных атак на Ближнем Востоке, перейдя на "стратегию выживания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.

Снижение интенсивности ударов

В первые дни конфликта Иран проводил массированные атаки, однако теперь он использует "тактику малых ударов", распределяя пуски ракет и беспилотников в течение дня.

Такой подход позволяет сохранять постоянное давление на противника, снижать расход боеприпасов и минимизировать риск обнаружения пусковых установок.

Ограниченные возможности пополнения арсенала

Специалисты подчеркивают, что ресурсы Тегерана ограничены.

Несмотря на удары США и Израиля по военным объектам, режим аятолл все еще способен наносить ракетные удары, но их эффективность значительно ниже начального уровня.

Многие ракеты спрятаны в глубинных подземных комплексах, практически недоступных для воздушных атак.

Резервные возможности и современные ракеты

Иран пока не использовал свои наиболее современные твердотопливные ракеты.

Эксперты рассматривают это как стратегический резерв или как следствие технических трудностей под постоянным наблюдением западной разведки.

Возможность поддерживать боевые действия в долгосрочной перспективе остается крайне неопределенной: склады и цеха сборки систематически уничтожаются, а запасы расходуются быстрее, чем производятся новые боеприпасы.

Прогноз на будущее

По оценке аналитиков, Тегеран может продолжать обстрелы еще некоторое время, но вернуть прежний уровень интенсивности, который наблюдался в первые дни конфликта, он уже не сможет.

Причины — деградация военной инфраструктуры и необходимость оставлять часть сил для защиты собственной территории.

Таким образом, стратегия Ирана постепенно смещается от массированных атак к экономии ресурсов и сохранению боевого потенциала в условиях давления со стороны США и Израиля.

Напоминаем, что в Иране власти привлекают к охране блокпостов и других объектов в Тегеране подростков от 12 лет, отмечают СМИ, сообщая, что после начала войны на улицах города появились контрольно-пропускные пункты, где дежурят юные охранники с автоматами.

Отметим, что протесты в Иране продолжаются 13-й день подряд, несмотря на угрозы властей о жестких мерах, при этом число погибших превысило 50 человек, включая детей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
