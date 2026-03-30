Иран согласился с большинстом пунктов мирного плана США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился с большинством из 15 пунктов плана, который Вашингтон передали через Пакистан для прекращения войны.

На вопрос о том, ответил ли Иран на пункты, лидер США сказал следующее:

"Они ответили нам по большинству пунктов. Почему бы им это не сделать? Они согласны с нашим планом. Мы запросили 15 пунктов, и по большей части мы собираемся запросить еще пару пунктов", - заявил Трамп.

Также он сообщил, что Иран передал США нефть, которая будет отправлена уже сегодня в понедельник, чтобы "доказать серьезность своих намерений".

"И чтобы доказать серьезность своих намерений, они подарили нам все эти лодки. Когда я четыре дня назад говорил о подарке, я сказал, что они подарили мне подарок, но не считал себя вправе говорить, что это было. А это было восемь плюс два. Десять огромных лодок с нефтью. И сегодня они подарили нам еще один подарок. Они подарили нам 20 лодок с нефтью, отгрузка которых начнется завтра", - сказал он.

Трамп добавил, что у США и Ирана проходят хорошие, как прямые, так и косвенные переговоры. По его мнению, стороны достигают много "очень важных результатов".

Два региональных источника сказали CNN, что предложенный администрацией Трампа пакет из 15 пунктов включает ограничения на обороноспособность Ирана, прекращение поддержки прокси-сил и признание права Израиля на существование. Ранее Трамп говорил CNN, что Тегеран обязался не обладать ядерным оружием.