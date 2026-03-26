Трамп назвал окружению желаемые сроки окончания войны c Ираном, - WSJ

Президент США Дональд Трамп заявил своим соратниками, что хочет избежать затяжной войны в Иране и надеется положить конец конфликту в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Wall Street Journal .

Сроки окончания войны

В последние дни Трамп в частном порядке сказал советникам, что, по его мнению, конфликт находится на завершающей стадии. Он призвал их придерживаться объявленного им публично 4-6-недельного графика.

Ряд источников говорят, что представители Белого дома планировали провести саммит лидера США с его китайским коллегой Си Цзиньпином в Пекине в середине мая, рассчитывая, что война завершится до начала встречи.

Однако проблема Трампа заключается в том, что у него нет простых вариантов прекращения войны, а мирные переговоры находятся пока что на начальной стадии.

Колебания Трампа

WSJ пишет, что в ходе разговоров Трампа с политическими союзниками за пределами страны, его внимание временами переключалось на другие темы.

Среди этих других тем были предстоящие промежуточные выборы, решение направить сотрудников иммиграционной службы в аэропорты, а также продвижение через Конгресс законопроектов, ужесточающих правила участия избирателей в выборах.

По словам одного из источников, Трамп сказал своему соратнику, что война отвлекает его от других приоритетов.

Но также источники предупреждают, что зачастую трудно предсказать, как к решение Трамп может принять относительно войны. Они отмечают, что по мере развития конфликта лидер США колебался да кулисами между дипломатией и наращиванием ударов.

Некоторые люди из окружения Трампа призывают его действовать жестче, заявляя, что смена режима в Иране может определить его наследие.

На что может переключиться Трамп

Президент США, похоже, готов перейти к следующему крупному вызову, сказал еще один человек, который с ним беседовал. Однако Трамп не уточнил, что это может быть.

Некоторые союзники надеются, что он сможет переключиться на свержение коммунистического режиме на Кубе.

В то же время ближайшие советники хотят, чтобы он сосредоточился на наиболее насущной проблеме, которая стоит перед избирателями - это рост стоимости жизни, что усугубилось после войны.

Что предлагает Трамп

На этой неделе Дональд Трамп дал понять, что вновь заинтересован в достижении дипломатического урегулирования конфликта. В частности, он отказался от угроз, высказанных в выходные, по поводу ударом по иранским электростанция.

Ближневосточные посредники обменялись первоначальными предложениями Тегерана и Вашингтона, и официальные лица США заявили, что открыты для дальнейших обсуждений в ближайшие дни. В то же время США усиливают давление на Иран, перебрасывая дополнительные войска на Ближний Восток.

Чиновник администрации рассказал, что одна из идей, которую Трамп озвучивал своим советникам - это обеспечение доступа США к части иранской нефти в рамках любой сделки по прекращению. Однако источник добавил, что в настоящее время никаких планов на этот счет не ведется.

Трамп готов ввести войска США на иранскую территорию, но не решается на это, отчасти потому, что, может сорвать его цель - скорейшее завершение войны.

Чиновник говорят, что он обеспокоен тем, что число американских военных, погибших или раненых в ходе операции, может возрасти, если война продолжится. На данный момент ранены около 3000 американцев, 13 погибли.

При этом Трамп получил военным продолжать оказывать военное давление на Иран. Пентагон перебрасывает тысячи сухопутных войск на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту варианты действий.

Как только дополнительные солдаты и морские пехотинцы займут позиции, Трамп может быстро отдать по как о целенаправленном рейде либо внутри самого Ирана, либо на одном из островов вдоль его южного побережья.

К какому итогу пришло WSJ

Резюмируя WSJ пишет, что США и Иран далеки от достижения соглашения о прекращении боевых действий, а Тегеран пока отвергает прямые переговоры с Вашингтоном.

Без сделки или твердой военной победы Трамп, вероятно, столкнется с продолжающейся блокировкой Ормузского пролива, что продолжит дестабилизировать мировой энергетический рынок.

В свою очередь Израиль, который рассматривает угрозы со стороны Ирана как экзистенциальные, может продолжать свои операции без участия США. Страны Персидского залива, пережившие недели атак, рассматривают возможность ответных мер.