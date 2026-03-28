Десантный корабль и тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток

В пятницу, 27 марта, американские морпехи прибыли на Ближний Восток на десантном корабле, который насчитывает тысячи солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США на Ближнем Востоке в соцсети Х.

Судно насчитывает около 3500 моряков и морских пехотинцев, а также имеет транспортную и ударную авиацию, десантные и тактические средства.

В командовании отметили, что этот корабль класса "Америка" является флагманом десантной группы "Tripoli" 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты.

"Моряки и морские пехотинцы США на борту десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта", - говорится в публикации.

Напомним, вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил, что несмотря на надежду на скорую развязку, боевые действия между Соединенными Штатами и Ираном затянуться еще минимум на 2-4 недели.

К слову, на днях The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон рассматривает возможность отправки еще 10 000 тысяч солдат на Ближний Восток, чтобы расширить военные возможности президента США Дональда Трампа.

При этом по данным Bloomberg, администрация Трампа пока не имеет планов наземного вторжения в Иран. Несмотря на переброску войск, США делают ставку на стратегическое давление без привлечения пехоты.