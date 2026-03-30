Трамп похвалився знищенням важливих військових цілей в Ірані

"Великий день (сьогодні – ред.) в Ірані. Багато давно розшукуваних цілей були знищені нашими великими військовими, найкращими та найсмертоноснішими у світі", - заявив Трамп.

Про які саме конкретні військові цілі йде мова, та яку зброю для їх знищення застосували американці, Трамп не уточнив.

Нагадаємо, що за даними WSJ, Дональд Трамп нещодавно сказав своїм соратникам, що хоче уникнути затяжної війни в Ірані і сподівається покласти край конфлікту найближчими тижнями.

При цьому днями США перекинули на Близький Схід десантний корабель та 3500 морпіхів, а ЗМІ пишуть, що Пентагон розглядає відправку ще 10 тисяч солдатів. За даними WP, США ведуть підготовку до можливих наземних операцій в Ірані, які можуть тривати кілька тижнів.