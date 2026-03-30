Трамп похвалився знищенням важливих військових цілей в Ірані

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп похвалився новими успішними ударами американських військових по важливих об'єктах в Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента США у Truth Social.
"Великий день (сьогодні – ред.) в Ірані. Багато давно розшукуваних цілей були знищені нашими великими військовими, найкращими та найсмертоноснішими у світі", - заявив Трамп.
Про які саме конкретні військові цілі йде мова, та яку зброю для їх знищення застосували американці, Трамп не уточнив.
Нагадаємо, що за даними WSJ, Дональд Трамп нещодавно сказав своїм соратникам, що хоче уникнути затяжної війни в Ірані і сподівається покласти край конфлікту найближчими тижнями.
При цьому днями США перекинули на Близький Схід десантний корабель та 3500 морпіхів, а ЗМІ пишуть, що Пентагон розглядає відправку ще 10 тисяч солдатів. За даними WP, США ведуть підготовку до можливих наземних операцій в Ірані, які можуть тривати кілька тижнів.
Варто також додати, що віце-президент США Джей Ді Венс сказав, що операція проти Ірану триватиме ще трохи, та має на меті нейтралізувати Тегеран на довгий час.
Крім того, Financial Times, пославшись на експертів, написало, що Іран істотно знизив інтенсивність ракетних і дронових атак, перейшовши на "стратегію виживання".