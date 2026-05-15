Трамп планирует обвинить Кастро в преступлении 30-летней давности

23:42 15.05.2026 Пт
2 мин
Речь идет об инциденте со сбиванием гуманитарных самолетов в 1996 году возле Кубы
aimg Филипп Бойко
Трамп планирует обвинить Кастро в преступлении 30-летней давности Фото: экс-президент Кубы Рауль Кастро (Getty Images)
Соединенные Штаты планируют выдвинуть обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро, что станет очередным нажимом на Гавану. Обвинения против 94-летнего брата Фиделя Кастро касаются инцидента 1996 года, когда Куба сбила самолеты гуманитарной миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Во время инцидентов Рауль Кастро занимал должность министра обороны страны. Именно тогда ПВО Кубы сбило два самолета небольших самолета Cessna гуманитарной миссии "Братья спасения".

Эта группа искала и помогала спастись тем, кто пытался покинуть "Остров свободы" и перебраться в Штаты. В тот день представители миссии разбрасывали листовки у побережья, а военные открыли по самолетам огонь, что привело к гибели четырех человек.

Ожидается, что потенциальное обвинительный акт должен быть одобрен большим жюри присяжных в США. Американские СМИ считают, что таким образом Трамп вводит в действие еще один рычаг против Гаваны.

Что предшествовало этому обвинению

Возможное обвинение Рауля Кастро - очередной шаг по усилению давления на коммунистическое правительство острова. Кроме морской блокады, которая привела к масштабным блэкаутам и краху экономики, США ввели санкции против чиновников Гаваны.

А еще Вашингтон оставил Кубу без никеля. Канадская горнодобывающая компания Sherritt после требований Трампа покидает Остров свободы, что нанесет еще один удар по экономике страны.

Что сейчас происходит на Кубе

Там накануне разгорелись массовые протесты из-за тотального блэкаута. Правительство признало, что на острове не осталось нефти.

Больницы отменяют плановые операции. Распределение продуктов нарушено, а мусор не вывозится, из-за чего есть большой риск эпидемий. Бензин и дизель на черном рынке стоят по 8 долларов за литр.

Также США начали странную активность возле Кубы - запустили массовую воздушную разведку. Аналитики уже провели параллели между этим, и событиями в Венесуэле и Иране.

