Трамп ввел санкции против высокопоставленных чиновников Кубы

02:55 02.05.2026 Сб
Кто может попасть под новые ограничения?
aimg Эдуард Ткач
Трамп ввел санкции против высокопоставленных чиновников Кубы
Президент США Дональд Трамп 1 мая ввел новые санкции против высокопоставленных кубинских чиновников, что является частью многомесячной кампании по давлению на Кубу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: "Готовы к смерти": президент Кубы ответил Трампу на угрозы захватить остров

Как проинформировали в Белом доме, Трамп подписал указ о введении "новых санкций в отношении организаций, лиц или их филиалов, которые поддерживают силовые структуры кубинского режима, причастны к коррупции в правительстве или серьезным нарушением прав человека".

При этом в указе на названы конкретные объекты санкций.

Однако принятое в пятницу распоряжение позволяет Госдепу и Минфину США применять еще более жесткие экономические санкции против любого лица, связанного с теми, кто находится под санкциями в соответствии с этим указом.

Давление на Кубу

Отметим, что Трамп неоднократно угрожал принять меры против левого кубинского правительства на фоне усиливающихся попыток США лишить страну топлива и финансирования.

Как известно, остров десятилетиями находится под жестким эмбарго США, а в последние страдает от масштабных отключений электроэнергии из-за прекращения поставок нефти и топлива.

Эти шаги вызвали предположения о возможной военной попытке США свергнуть коммунистический режим на Кубе, особенно после того, как Трамп приказал захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и начал новые авиаудары по Ирану.

Ранее в марте Трамп заявил, что США ведут переговоры с островом, "но мы сначала займемся Ираном, а потом Кубой".

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио в одном из интервью говорил, что Куба представляет угрозу нацбезопасности, поскольку она "распахнула приветственный коврик для противников" США.

Раньше Вашингтон обвинял Гавану в предоставлении плацдарма китайским и российским войскам в полушарии.

Захват Кубы

Напомним, пару недель назад в СМИ появилась информация, что в США постепенно набирает обороты военное планирование возможной операции на Кубе под руководством Пентагона. В Министерстве войны лишь ожидают указа президента о вмешательстве.

Также мы писали, что президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что остров не боится угроз Трампа и готов защищаться в случае военной агрессии.

