Главная » Новости » В мире

Куба останется без никеля после давления Трампа на канадцев

04:29 09.05.2026 Сб
Горнодобывающая компания Sherritt покидает Остров свободы, что нанесет еще один удар по экономике страны
aimg Филипп Бойко
Фото: канадская компания Sherritt (Sherritt)
Экономика Кубы оказалась в шаге от коллапса из-за решения о выходе канадской компании Sherritt International Corp. Горнодобывающий гигант закрывает свои никелевые предприятия под мощным давлением Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Выход Sherritt закрывает доступ к твердым деньгам, которые страна получала от экспорта металлов. Sherritt - это не только добыча ископаемых, ведь компания владеет третью часть акций Energas SA. Это совместное предприятие производит электроэнергию, нефть и газ на острове.

Омар Эверлени Перес, бывший директор Центра кубинских экономических исследований, называет это решение разрушительным ударом.

Вот почему сотрудничество канадцев с Energas критически важно для Кубы:

  • обеспечение около 10% всех национальных мощностей;
  • генерация резервной энергии для стабильной работы сети;
  • поддержка старых теплоэлектростанций после частых аварий.

Без канадской поддержки отключения света станут хроническими. Перес отмечает, что наибольшие проблемы возникнут именно в производстве электричества. Это может привести к полной остановке промышленных объектов в Гаване и других городах.

Главный "металлический" удар

Никель всегда был сердцем кубинского экспорта как источник твердой валюты для Гаваны. Однако санкции США уже успели обескровить эту отрасль. Статистика демонстрирует стремительное падение доходов.

Если в 2021 году никель принес Кубе 788 миллионов долларов, то после давления и санкций Трампа доход обвалился до 88,6 миллиона долларов.

Sherritt работала на Кубе с 1990-х годов. Компания десятилетиями игнорировала американское эмбарго. Ее капитуляция сегодня является значительной уступкой силе санкций США, отмечается в материале.

Что еще стоит знать о противостоянии США и Кубы

На днях Трамп раскрыл перед публикой план, как он захватит Кубу. Американский президент сказал, что на обратном пути из Ирана авианосец США "подойдет на сотню метров к Кубе" и Гавана объявит капитуляцию.

Трамп также ввел новые санкции против высокопоставленных чиновников Кубы. Это тоже является частью многомесячной кампании по давлению на Гавану.

А по данным источников Politico, США могут подождать с полной сменой власти на Кубе, однако некоторым высокопоставленным чиновникам все же придется уйти в отставку.

ЕС хочет срочно принять Молдову в блок, - заявление Каллас
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
