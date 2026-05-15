На Кубе массовые протесты из-за блэкаутов, бензина по 8 долларов и нехватки медицины

На Кубе начался масштабный энергетический коллапс из-за полного отсутствия запасов топлива. Массовые акции протеста охватили столицу и восточные регионы страны, ведь отсутствие света приводит к отмене операций в больницах и распространению эпидемий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Электроснабжение исчезло почти во всех провинциях страны. Люди остаются без света до 22 часов в сутки, что привело к вспышке протестов.

Люди стучали кастрюлями и сковородками, ведь из-за постоянных блэкаутов даже распределение государством продуктов оказалось не стабильным. Протестующие жгли баррикады на дорогах, а полиция пыталась унять толпу. Уже есть сообщения о первых столкновениях.

Министр энергетики Висенте де ла О'Леви заявил о катастрофическом состоянии отрасли. Он констатировал полное исчерпание ресурсов.

"У нас абсолютно нет нефти и абсолютно нет дизельного топлива. У нас нет резервов", - сказал он в комментариях для государственных СМИ.

Экономика и социальная отрасль Кубы фактически остановились, ведь из-за нехватки энергии больницы отменяют плановые операции. Распределение продуктов нарушено, а мусор не вывозится, из-за чего есть большой риск эпидемий.

Впервые государство "отпустило" цены на бензин и дизель, и он официально сейчас продается по 1,30 доллара за литр. Конечно, всем желающим горючего не хватает, поэтому на черном рынке стоимость достигает 8 долларов.

Кто виноват в энергокризисе на Кубе

Кубинские власти обвиняют в проблемах внешнее давление Штатов. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал ситуацию "особенно напряженной", а причину видит в "геноцидной блокаде США".

В США своя позиция: в Государственном департаменте говорят о провале коррумпированного режима. Американцы предлагали 100 миллионов долларов помощи, но кубинское правительство от этих денег отказалось.

Почему на Кубе исчезла нефть

Ранее Куба выживала благодаря союзу с Венесуэлой. Остров отправлял туда врачей, а взамен получал нефть. Эта схема сломалась в январе, когда Мадуро захватили спецподразделения США, а саму Кубу окружили кораблями, введя морскую блокаду.

Дональд Трамп усилил давление на кубинский режим. Он требует освобождения политических заключенных и реформ. Также США хотят компенсации за имущество, конфискованное местными коммунистами еще в 1959 году.