ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

На Кубе массовые протесты из-за блэкаутов, бензина по 8 долларов и нехватки медицины

00:12 15.05.2026 Пт
3 мин
Вся нефть, которую в марте прислала РФ, закончилась и страну поглотила тьма, нехватка пищи и антисанитария
aimg Филипп Бойко
На Кубе массовые протесты из-за блэкаутов, бензина по 8 долларов и нехватки медицины Фото: блэкаут на Кубе (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

На Кубе начался масштабный энергетический коллапс из-за полного отсутствия запасов топлива. Массовые акции протеста охватили столицу и восточные регионы страны, ведь отсутствие света приводит к отмене операций в больницах и распространению эпидемий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Повторение Каракаса? США начали странную активность возле Кубы, - CNN

Электроснабжение исчезло почти во всех провинциях страны. Люди остаются без света до 22 часов в сутки, что привело к вспышке протестов.

Люди стучали кастрюлями и сковородками, ведь из-за постоянных блэкаутов даже распределение государством продуктов оказалось не стабильным. Протестующие жгли баррикады на дорогах, а полиция пыталась унять толпу. Уже есть сообщения о первых столкновениях.

Министр энергетики Висенте де ла О'Леви заявил о катастрофическом состоянии отрасли. Он констатировал полное исчерпание ресурсов.

"У нас абсолютно нет нефти и абсолютно нет дизельного топлива. У нас нет резервов", - сказал он в комментариях для государственных СМИ.

Экономика и социальная отрасль Кубы фактически остановились, ведь из-за нехватки энергии больницы отменяют плановые операции. Распределение продуктов нарушено, а мусор не вывозится, из-за чего есть большой риск эпидемий.

Впервые государство "отпустило" цены на бензин и дизель, и он официально сейчас продается по 1,30 доллара за литр. Конечно, всем желающим горючего не хватает, поэтому на черном рынке стоимость достигает 8 долларов.

Кто виноват в энергокризисе на Кубе

Кубинские власти обвиняют в проблемах внешнее давление Штатов. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал ситуацию "особенно напряженной", а причину видит в "геноцидной блокаде США".

В США своя позиция: в Государственном департаменте говорят о провале коррумпированного режима. Американцы предлагали 100 миллионов долларов помощи, но кубинское правительство от этих денег отказалось.

Почему на Кубе исчезла нефть

Ранее Куба выживала благодаря союзу с Венесуэлой. Остров отправлял туда врачей, а взамен получал нефть. Эта схема сломалась в январе, когда Мадуро захватили спецподразделения США, а саму Кубу окружили кораблями, введя морскую блокаду.

Дональд Трамп усилил давление на кубинский режим. Он требует освобождения политических заключенных и реформ. Также США хотят компенсации за имущество, конфискованное местными коммунистами еще в 1959 году.

Что известно о противостоянии США и Кубы

Дональд Трамп не собирается снимать блокаду с Кубы и даже имеет план, как покорить себе Гавану. На недавнем публичном мероприятии президент США заявил, что на обратном пути из Ирана авианосец США "подойдет на сотню метров к Кубе" и Гавана объявит капитуляцию.

Также Дональд Трамп ввел новые санкции против высокопоставленных чиновников Кубы. Это тоже является частью многомесячной кампании по давлению на Гавану.

А по данным источников Politico, США могут подождать с полной сменой власти на Кубе, однако некоторым высокопоставленным чиновникам все же придется уйти в отставку.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Куба Блэкаут
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес