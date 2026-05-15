Трамп планує звинуватити Кастро в злочині 30 річної давнини

Сполучені Штати планують висунути звинувачення колишньому президенту Куби Раулю Кастро, що стане черговим натиском на Гавану. З винувачення проти 94-річного брата Фіделя Кастро стосуються інциденту 1996 року, коли Куба збила літаки гуманітарної місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Під час інцидентів Рауль Кастро обіймав посаду міністра оборони країни. Саме тоді ППО Куби збило два літаки невеликих літаки Cessna гуманітарної місії "Брати порятунку".

Ця група шукала та допомагала врятуватись тим, хто намагався покинути "Острів свободи" і перебратись до Штатів. Того дня представники місії розкидували листівки біля узбережжя, а військові відкрили по літаках вогонь, що призвело до загибелі чотирьох людей.

Очікується, що потенційне обвинувальний акт має бути схвалений великим журі присяжних у США. Американські ЗМІ вважають, що таким чином Трамп вводить в дію ще один важіль проти Гавани.

Що передувало цьому звинуваченню

Можливе звинувачення Рауля Кастро - черговий крок з посилення тиску на комуністичний уряд острова. Окрім морської блокади, яка призвела до масштабних блекаутів та краху економіки, США запровадили санкції проти чиновників Гавани.

А ще Вашингтон залишив Кубу без нікелю. Канадська гірничодобувна компанія Sherritt після вимог Трампа покидає Острів свободи, що завдасть ще одного удару по економіці країни.