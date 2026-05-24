"Не соответствует действительности": Иран ответил на заявление Трампа об Ормузском проливе

Фото: судьба Ормузского пролива остается одной из спорных тем

Иранские СМИ опровергли заявление Трампа об открытии Ормузского пролива как части сделки.

Что говорят в Иране Государственные медиа страны назвали заявление Трампа "неполным и не соответствующим действительности". Хотя Иран согласился позволить количеству судов вернуться к довоенному уровню, это не означает "свободного прохода" в довоенном понимании. "Управление проливом, определение маршрута, времени и порядка прохождения и выдача разрешений будут оставаться исключительно под контролем Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении агентств.