Иранские СМИ слили неофициальную версию мирного соглашения с США

США и Иран рассматривают возможность заключения меморандума о взаимопонимании. Документ, разработанный при посредничестве Пакистана, призван остановить боевые действия в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Детали исламабадского рамочного соглашения

Как сообщило издание, журналисты иранского информационного агентства Mizan обнародовали подробности неофициального проекта предложения.

Согласно обнародованным данным, проект меморандума содержит несколько ключевых пунктов по безопасности в регионе.

Соединенные Штаты обязуются полностью снять военно-морскую блокаду с иранских портов.

В ответ на это Тегеран должен вернуть коммерческое судоходство в Ормузском проливе до довоенного уровня в течение одного месяца. При этом движение по этому узкому водному пути будет совместно регулироваться Ираном и Оманом.

Кроме этого, американская сторона должна вывести свои силы из района вокруг Ирана.

Однако пока остается непонятным, касается ли это абсолютно всех развернутых в регионе подразделений, или только тех, которые дислоцируются непосредственно на военных базах.

Если сторонам удастся достичь окончательного компромисса в течение двух месяцев, соглашение официально утвердят в форме резолюции Совета Безопасности ООН. Сейчас официальные представители США и Ирана публично не комментировали эту информацию.