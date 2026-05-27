Иранские СМИ слили неофициальную версию мирного соглашения с США
США и Иран рассматривают возможность заключения меморандума о взаимопонимании. Документ, разработанный при посредничестве Пакистана, призван остановить боевые действия в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Детали исламабадского рамочного соглашения
Как сообщило издание, журналисты иранского информационного агентства Mizan обнародовали подробности неофициального проекта предложения.
Согласно обнародованным данным, проект меморандума содержит несколько ключевых пунктов по безопасности в регионе.
Соединенные Штаты обязуются полностью снять военно-морскую блокаду с иранских портов.
В ответ на это Тегеран должен вернуть коммерческое судоходство в Ормузском проливе до довоенного уровня в течение одного месяца. При этом движение по этому узкому водному пути будет совместно регулироваться Ираном и Оманом.
Кроме этого, американская сторона должна вывести свои силы из района вокруг Ирана.
Однако пока остается непонятным, касается ли это абсолютно всех развернутых в регионе подразделений, или только тех, которые дислоцируются непосредственно на военных базах.
Если сторонам удастся достичь окончательного компромисса в течение двух месяцев, соглашение официально утвердят в форме резолюции Совета Безопасности ООН. Сейчас официальные представители США и Ирана публично не комментировали эту информацию.
Переговоры США и Ирана
Напомним, США и Иран при посредничестве третьих стран рассматривают возможность заключения меморандума о взаимопонимании по безопасности в регионе. В частности, обсуждается план, который предусматривает открытие Ормузского пролива примерно через 30 дней после достижения соглашения о прекращении военных действий.
В течение этого месяца Тегеран обязуется провести разминирование акватории, после чего суда всех государств смогут свободно и безопасно проходить через пролив без уплаты транзитных сборов. Также ожидается, что режим прекращения огня, согласованный сторонами в начале апреля, будет продлен еще на 60 дней.
В то же время в Тегеране отмечают, что достижение финального компромиссного соглашения между США и Ираном пока не является неизбежным.
Как писало РБК-Украина, стороны действительно обсудили параметры потенциального соглашения с участием Катара и продвинулись в ряде направлений, однако говорить о быстром прорыве преждевременно.
Ряд принципиальных вопросов относительно функционирования стратегического водного маршрута и мер по снижению напряженности на Ближнем Востоке до сих пор остается нерешенным.