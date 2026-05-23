Трамп объявил о сделке с Ираном и раскрыл судьбу Ормузского пролива

23:53 23.05.2026 Сб
1 мин
Исторический компромисс Вашингтона и Тегерана почти готов
aimg Екатерина Коваль
Трамп объявил о сделке с Ираном и раскрыл судьбу Ормузского пролива Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между США и Ираном "в основном согласовано", остается лишь финализация деталей.

Что известно

По словам Трампа, соглашение согласовано между США, Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Пакистаном, Турцией, Египтом, Иорданией и Бахрейном. Финальные аспекты и детали пока обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время.

Разговор с Нетаньяху, по словам президента, также "прошел очень хорошо".

Открытие Ормузского пролива - через который ранее проходило около 20% мировой добычи нефти и газа - является одним из ключевых элементов соглашения.

Переговоры между США и Ираном вышли на финальную стадию. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что стороны обсуждают "меморандум о взаимопонимании" как первый этап соглашения - после чего в течение 30-60 дней будет проработана более широкая сделка по ядерному вопросу.

