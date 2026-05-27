В Иране назвали сроки восстановления "нормального" прохода через Ормуз, - Bloomberg

16:40 27.05.2026 Ср
Рынки отреагировали падением цен на нефть после новостей из Ирана
Мария Науменко
В Иране назвали сроки восстановления "нормального" прохода через Ормуз, - Bloomberg Фото: Ормузский пролив (Getty Images)
Иранское государственное телевидение обнародовало новые детали возможной сделки с США, которая может повлиять на мировой нефтяной рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным иранских СМИ, в неофициальном проекте промежуточного мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном предусмотрено, что судоходство через Ормузский пролив может вернуться к нормальному режиму уже в течение месяца после окончательного заключения документа.

Также проект содержит положения об отмене США морской блокады иранских портов и выводе американского флота из акватории вокруг Ирана.

В то же время пока неизвестно, насколько актуальным является этот проект и согласилась ли американская сторона на предложенные условия.

Одним из ключевых пунктов переговоров остается вопрос контроля над Ормузским проливом. Согласно проекту, Иран и Оман могут создать совместный механизм контроля за судоходством в регионе.

США, в свою очередь, настаивают на гарантиях свободного прохода международных судов через пролив.

После появления новостей о возможной сделке мировые цены на нефть резко снизились. Brent подешевел почти на 5% и опустился ниже 95 долларов за баррель.

Всего с начала недели цены на нефть упали более чем на 8%, поскольку трейдеры все больше ожидают деэскалации между США и Ираном.

Новые детали возможного соглашения между США и Ираном появились на фоне заявлений президента Дональда Трампа о том, что документ уже "в основном согласован", а сторонам осталось согласовать лишь отдельные условия.

В то же время Тегеран опроверг информацию о полном открытии Ормузского пролива и подчеркнул, что контроль над маршрутом и судоходством будет оставаться за Ираном.

Кроме того, Financial Times сообщало, что посредники между Вашингтоном и Тегераном работают над меморандумом о продлении перемирия еще на 60 дней и создании основы для дальнейших переговоров по иранской ядерной программе.

