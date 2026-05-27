ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации

18:58 27.05.2026 Ср
2 мин
О каком количестве новых оккупантов уже узнала наша разведка?
aimg Мария Науменко
Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит дополнительную мобилизацию для компенсации больших потерь армии на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Читайте также: Британская разведка впервые подтвердила масштабы потерь России в войне

По словам главы государства, украинская сторона получает все больше внутренней информации из России по подготовке новых мобилизационных мероприятий.

"Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно", - отметил Зеленский.

Также, по словам президента, российские власти активизировали выдачу так называемых мобилизационных распоряжений, что может свидетельствовать о дальнейшем расширении мобилизации.

"Считаем эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что имеющуюся информацию Украина передаст международным партнерам.

"Россия должна завершить свою войну, и мир имеет рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии", - подытожил глава государства.

Напомним, ранее The Moscow Times сообщало, что в начале 2026 года россиянам все чаще стали выдавать так называемые "мобилизационные предписания". Такие документы содержат инструкции о действиях в случае объявления мобилизации и вклеиваются в военные билеты.

По данным издания, российские военкоматы массово вызывают мужчин якобы для "уточнения данных", после чего им предлагают подписать контракт, вступить в резерв или получить мобилизационное предписание.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Украина Мобилизация в России
Новости
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст