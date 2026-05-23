США и Иран близки к продлению перемирия на 60 дней и обсуждению ядерной сделки, - FT

21:20 23.05.2026 Сб
2 мин
Что известно о вероятном меморандуме?
aimg Эдуард Ткач
США и Иран близки к продлению перемирия на 60 дней и обсуждению ядерной сделки, - FT
Посредники между США и Ираном считают, что стороны близки к соглашению о продлении перемирия на 60 дней и созданию основы для обсуждения ядерной программы Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам источником, меморандум о взаимопонимании, который может быть окончательно согласован уже на днях, включает постепенное возобновление Ормузского пролива и обязательство обсудить вопрос о разбавлении или передаче Ираном высокообогащенного урана.

Кроме того, США в рамках этой сделки ослабят блокаду иранских портов и поэтапно согласятся на снятие санкций и разморозку активов Тегерана, которые находятся за рубежом.

Посредники надеются, что условия меморандума удержат президента США Дональда Трампа от возобновления ударов по Ирану на фоне опасений, что атака может произойти в течение следующих нескольких дней, если дипломатические усилия потерпят неудачу.

"Похоже, сделка движется в правильном направлении. Сейчас она находится на рассмотрении у американцев. Иранцы, вероятно, готовы пойти на большие уступки в области ядерной энергетики, но не будут этого делать, пока идет война - эта сделка помогает преодолеть разногласия", - сказал изданию дипломат, знакомый с ходом переговоров.

Предварительные признаки прогресса появились после того, как пакистанские и катарский переговорщики провели важные переговоры со своими иранскими коллегами в четверг и пятницу.

Тем временем The Washington Times пишет, что проект соглашения был согласован утром в субботу и, как ожидается, будет объявлен в течение 24 часов.

Что еще известно

Напомним, сегодня представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что Тегеран обсуждает "меморандум и взаимопонимании" по прекращению войны в качестве первого этапа соглашения, после чего в течение 30-60 дней будет детально проработано более широкое соглашение.

Он отметил, что в первую очередь Иран настроен положить конец войне, что и предусматривает меморандум, а уже во время разработки финального соглашения (речь о 30-60 днях) - обсудить ядерную программу.

В комментарии Axios Дональд Трамп заявил, что обсудит сегодня со своей командой предложенные условия меморандума, а уже к завтрашнему дню, вероятно, примет решение - продолжать войну или нет. При этом он говорит, что примет лишь ту сделку, в которую будет включен ядерный вопрос.

