США и Иран близки к продлению перемирия на 60 дней и обсуждению ядерной сделки, - FT

Посредники между США и Ираном считают, что стороны близки к соглашению о продлении перемирия на 60 дней и созданию основы для обсуждения ядерной программы Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По словам источником, меморандум о взаимопонимании, который может быть окончательно согласован уже на днях, включает постепенное возобновление Ормузского пролива и обязательство обсудить вопрос о разбавлении или передаче Ираном высокообогащенного урана.

Кроме того, США в рамках этой сделки ослабят блокаду иранских портов и поэтапно согласятся на снятие санкций и разморозку активов Тегерана, которые находятся за рубежом.

Посредники надеются, что условия меморандума удержат президента США Дональда Трампа от возобновления ударов по Ирану на фоне опасений, что атака может произойти в течение следующих нескольких дней, если дипломатические усилия потерпят неудачу.

"Похоже, сделка движется в правильном направлении. Сейчас она находится на рассмотрении у американцев. Иранцы, вероятно, готовы пойти на большие уступки в области ядерной энергетики, но не будут этого делать, пока идет война - эта сделка помогает преодолеть разногласия", - сказал изданию дипломат, знакомый с ходом переговоров.

Предварительные признаки прогресса появились после того, как пакистанские и катарский переговорщики провели важные переговоры со своими иранскими коллегами в четверг и пятницу.

Тем временем The Washington Times пишет, что проект соглашения был согласован утром в субботу и, как ожидается, будет объявлен в течение 24 часов.