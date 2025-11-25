ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Трамп и Рубио согласуют дальнейшие шаги по мирной инициативе для Украины

США, Украина, Вторник 25 ноября 2025 07:20
UA EN RU
Трамп и Рубио согласуют дальнейшие шаги по мирной инициативе для Украины Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

США продолжают обсуждать корректировки к предложению по урегулированию ситуации вокруг Украины. Новый раунд контактов завершился заявлениями о прогрессе и ожиданиях дальнейших шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Sky News.

Встреча в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп назначил на понедельник встречу с госсекретарем Марко Рубио.

Накануне он возглавлял переговоры в Женеве, где обсуждались возможные изменения к проекту мирного предложения для Украины.

Эти консультации рассматривались как продолжение дипломатической работы, которую американская сторона ведет в последние недели.

Заявления Рубио по итогам переговоров

По данным Sky News, Рубио охарактеризовал прошедший раунд как один из наиболее результативных за длительный период.

В воскресенье он подчеркнул, что переговоры были "очень полезными" и добавил: "Я очень оптимистично настроен, что мы сможем чего-то достичь".

Собеседники отмечают, что американская сторона оценивает процесс как потенциально способный привести к новому варианту согласованного проекта.

Что известно о переговорах в Женеве

Вашингтон разработал проект мирного соглашения по Украине, который сейчас служит отправной точкой для переговоров, несмотря на критику со стороны некоторых сенаторов.

По итогам 23 ноября в Женеве Украина и США согласовали обновленную рамочную версию американского мирного предложения, отметив конструктивный и взаимоуважительный характер переговоров, который отражает совместную приверженность достижению справедливого и долгосрочного мира.

Отмечается, что переговоры в Женеве с участием делегаций Украины и европейских стран показали значительный прогресс в продвижении к мирному урегулированию конфликта в Украине.

По итогам первого дня женевских переговоров стало ясно, что первоначальный дедлайн для подписания мирного соглашения, назначенный президентом США Дональдом Трампом на 27 ноября, может быть перенесен.

Напоминаем, что в Вашингтоне подчеркнули, что поставки оружия Украине ограничены и не могут продолжаться бесконечно, одновременно подтвердив приверженность поиску путей к завершению войны.

Отметим, что президент США Дональд Трамп обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином по телефону ситуацию с войной России против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дональд Трамп Мирные переговоры
Новости
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины