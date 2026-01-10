ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ночью атаковала Кривой Рог: котельные на генераторах, есть перебои со светом

Кривой Рог, Суббота 10 января 2026 08:30
UA EN RU
РФ ночью атаковала Кривой Рог: котельные на генераторах, есть перебои со светом Иллюстративное фото: РФ ночью атаковала Кривой Рог (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталья Кава

В ночь на субботу, 10 января российские войска совершили очередную атаку по Кривому Рогу, нанеся удары по нескольким объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

Ситуация с электроснабжением

Из-за ночного обстрела без электроэнергии остаются отдельные микрорайоны Саксаганского и части Покровского района. Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь и сейчас продолжаются.

Отопление и водоснабжение

По словам Вилкула, большинство котельных работает. Часть из них подключена к сети, часть - работает на генераторах.

Три большие котельные с ночи выходят на рабочие параметры. Одна из крупных котельных пока остается без питания из-за аварийной остановки - продолжаются ремонтные работы.

Водоснабжение осуществляется во всех районах города. В основном насосные станции работают от электросети, частично - на генераторах.

Пострадавшие

В результате обстрела ранены два человека, один из них находится в состоянии средней тяжести.

Всего в больницах города сейчас находится 16 пострадавших, из которых пятеро - в тяжелом и среднем состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Транспортные ограничения

Из-за аварийного обесточивания тяговых подстанций прекращено движение скоростного трамвая на участке от станции "Заречная" до станции "Майдан Труда". Все маршруты скоростного трамвая курсируют от станции "Майдан Труда".

Также изменено движение троллейбусных маршрутов №9 и №14 - они временно курсируют от и до остановки "Электрозаводская".

Обстрелы Кривого Рога

Следует отметить, что 7-8 января российские войска нанесли по Кривому Рогу самый мощный удар за все время полномасштабной войны. В течение дня и вечера в городе прогремели десятки взрывов, а воздушная тревога продолжалась более десяти часов.

По информации по состоянию на 7 января, в результате обстрела пострадали восемь человек, несколько из них находились в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что из-за обесточивания на нескольких шахтах часть горняков оказалась заблокированной под землей. Спасатели ГСЧС провели операцию по их эвакуации, которая длилась более шести часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Водоснабжение Война в Украине Атака дронов Отключения света
Новости
Зеленский ждет ответа от РФ по мирному плану до конца месяца
Зеленский ждет ответа от РФ по мирному плану до конца месяца
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка