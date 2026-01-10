РФ ночью атаковала Кривой Рог: котельные на генераторах, есть перебои со светом
В ночь на субботу, 10 января российские войска совершили очередную атаку по Кривому Рогу, нанеся удары по нескольким объектам инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.
Ситуация с электроснабжением
Из-за ночного обстрела без электроэнергии остаются отдельные микрорайоны Саксаганского и части Покровского района. Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь и сейчас продолжаются.
Отопление и водоснабжение
По словам Вилкула, большинство котельных работает. Часть из них подключена к сети, часть - работает на генераторах.
Три большие котельные с ночи выходят на рабочие параметры. Одна из крупных котельных пока остается без питания из-за аварийной остановки - продолжаются ремонтные работы.
Водоснабжение осуществляется во всех районах города. В основном насосные станции работают от электросети, частично - на генераторах.
Пострадавшие
В результате обстрела ранены два человека, один из них находится в состоянии средней тяжести.
Всего в больницах города сейчас находится 16 пострадавших, из которых пятеро - в тяжелом и среднем состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Транспортные ограничения
Из-за аварийного обесточивания тяговых подстанций прекращено движение скоростного трамвая на участке от станции "Заречная" до станции "Майдан Труда". Все маршруты скоростного трамвая курсируют от станции "Майдан Труда".
Также изменено движение троллейбусных маршрутов №9 и №14 - они временно курсируют от и до остановки "Электрозаводская".
Обстрелы Кривого Рога
Следует отметить, что 7-8 января российские войска нанесли по Кривому Рогу самый мощный удар за все время полномасштабной войны. В течение дня и вечера в городе прогремели десятки взрывов, а воздушная тревога продолжалась более десяти часов.
По информации по состоянию на 7 января, в результате обстрела пострадали восемь человек, несколько из них находились в тяжелом состоянии.
Также сообщалось, что из-за обесточивания на нескольких шахтах часть горняков оказалась заблокированной под землей. Спасатели ГСЧС провели операцию по их эвакуации, которая длилась более шести часов.