Трамп высказался о новых военных учениях Китая вблизи Тайваня

Президент США Дональд Трамп преуменьшил значение новых военных маневров Китая вблизи Тайваня, назвав их рутинными учениями, которые Пекин проводит в регионе уже много лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Трамп высказался после того, как Китай объявил о начале масштабных маневров вблизи Тайваня, которые, по данным Пекина, включают боевые стрельбы.

Учения стартовали вскоре после того, как США объявили об одном из крупнейших пакетов военной помощи для Тайбэя.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил свои "замечательные" отношения с председателем КНР Си Цзиньпином:

"У меня прекрасные отношения с президентом Си, и он ничего мне об этом не говорил. Я, конечно, видел, что происходит, но он ничего не сообщал. И я не верю, что он собирается это делать", - сказал Трамп во время пресс-конференции вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Президент США также отметил, что китайские военно-морские учения вблизи Тайваня не являются новостью.

"Они проводят морские учения в этом районе уже 20 лет", - добавил Трамп.