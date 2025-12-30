ua en ru
Трамп высказался о новых военных учениях Китая вблизи Тайваня

Вторник 30 декабря 2025 11:46
UA EN RU
Трамп высказался о новых военных учениях Китая вблизи Тайваня Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп преуменьшил значение новых военных маневров Китая вблизи Тайваня, назвав их рутинными учениями, которые Пекин проводит в регионе уже много лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Трамп высказался после того, как Китай объявил о начале масштабных маневров вблизи Тайваня, которые, по данным Пекина, включают боевые стрельбы.

Учения стартовали вскоре после того, как США объявили об одном из крупнейших пакетов военной помощи для Тайбэя.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил свои "замечательные" отношения с председателем КНР Си Цзиньпином:

"У меня прекрасные отношения с президентом Си, и он ничего мне об этом не говорил. Я, конечно, видел, что происходит, но он ничего не сообщал. И я не верю, что он собирается это делать", - сказал Трамп во время пресс-конференции вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Президент США также отметил, что китайские военно-морские учения вблизи Тайваня не являются новостью.

"Они проводят морские учения в этом районе уже 20 лет", - добавил Трамп.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 29 декабря, несколько подразделений Восточного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали военные учения под названием "Миссия правосудия 2025". Маневры проходят вокруг Тайваня.

Как сообщают СМИ, вокруг Тайваня резко обострилась военная активность: масштабные маневры КНР коснулись моря и воздуха, вызвав обеспокоенность региона и пристальное внимание международных наблюдателей.

Также стало известно, что США утвердили крупнейший в истории пакет военной помощи для Тайваня. Его сумма составит 11,1 миллиарда долларов, а само решение считается самым масштабным за всю историю американо-тайваньских отношений.

Стоит напомнить, что власти КНР считают Тайвань своей территорией и не исключают использования силы для его захвата. В свою очередь, Тайвань считает себя независимым государством, имеет собственную конституцию и демократически избранных лидеров.

