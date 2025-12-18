ua en ru
Крупнейшая в истории: США одобрили военную помощь Тайваню на фоне напряженности с Китаем

США, Тайвань, Четверг 18 декабря 2025 08:58
Крупнейшая в истории: США одобрили военную помощь Тайваню на фоне напряженности с Китаем Иллюстративное фото: тайваньская армия сделала ставку на асимметричную войну (Getty Images)
Автор: Антон Корж

США утвердили крупнейший в истории пакет военной помощи для Тайваня. Его сумма составит 11,1 миллиарда долларов, а само решение считается самым масштабным за всю историю американо-тайваньских отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это уже второй пакет поставок вооружения Тайваню, принятый с момента прихода к власти в Вашингтоне президента Дональда Трампа. Вооружение предоставляется острову на фоне усиления военного и дипломатического давления со стороны Китая. В рамках пакета Тайваню передадут ряд видов вооружений, в частности:

  • реактивные системы залпового огня HIMARS;
  • артиллерию;
  • противотанковые ракеты Javelin;
  • новейшие беспилотники Altius;
  • снаряжение, боеприпасы и запасные части для другой военной техники.

Соглашение еще должно пройти этап одобрения со стороны Конгресса США. Пентагон уже заявил, что поставки соответствуют "национальным, экономическим интересам и интересам безопасности Соединенных Штатов".

Модернизация обороны

Для Тайваня поставки будут иметь решающее значение - чтобы поддерживать оборонный потенциал острова. Оборона Тайваня основана на асимметричной модели войны - использование мобильных, недорогих и эффективных систем поражения.

"Соединенные Штаты продолжают помогать Тайваню в поддержании достаточных возможностей самообороны, быстром наращивании мощной силы сдерживания и использовании преимуществ асимметричной войны, что формирует основу для поддержания регионального мира и стабильности", - официально сообщило министерство обороны Тайваня.

При этом предоставление военной помощи США остается одним из самых больших факторов напряженности между Вашингтоном и Пекином. Китай претендует на Тайвань, тогда как задача США - не дать китайцам оккупировать остров, поскольку Вашингтон имеет перед Тайбэем обязательства, хотя и официально не признает Тайвань.

Напомним, ранее США представили стратегию предотвращения конфликта с Китаем из-за Тайваня. Администрация Трампа изложила свой подход к этому вопросу в официальном документе "Стратегия национальной безопасности", опубликованном 5 декабря.

Ранее представитель управления по делам Тайваня Китая Пэн Циньэнь заявил, что Пекин не исключает применения силы против острова, одновременно выражая готовность к "мирному воссоединению" по модели "одна страна, две системы".

Стоит отметить, что Китай уже много лет считает Тайвань своей частью и называет его правительство "сепаратистским". Исторически на острове с 1949 года укрепились остатки антикоммунистического Гоминьдана, которые проиграли гражданскую войну Мао Цзэдуну.

Соединенные Штаты Америки Китай Тайвань
