Экзамены под камерами: какие нововведения готовят для абитуриентов в 2026 году

Во время вступительной кампании 2026 года высшие учебные заведения будут обязаны фиксировать вступительные испытания на видео минимум с двух камер наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Порядка приема в вузы , вынесенный на общественное обсуждение.

Согласно документу, видеозаписи творческих конкурсов, конкурсов физических способностей, собеседований и профессиональных экзаменов должны быть обнародованы на сайтах учебных заведений в течение трех рабочих дней после публикации оценок поступающих.

Сколько будут хранить записи

Видеоматериалы и обезличенные письменные работы поступающих должны храниться в открытом доступе в течение одного года в виде активных интернет-ссылок.

В то же время видеозаписи абитуриентов с временно оккупированных территорий и военнослужащих не будут обнародоваться. Такие материалы будут храниться без публичного доступа в приемных комиссиях.

Работы абитуриентов, которых не зачислили на обучение, также будут храниться в вузах не менее года, после чего будут подлежать уничтожению с оформлением соответствующего акта.

Зачем это вводят

Ожидается, что обязательная видеофиксация будет иметь антикоррупционный эффект и поможет предотвратить недобросовестное оценивание во время вступительных испытаний.

Для участия в таких экзаменах поступающие должны предоставить письменное согласие на фиксацию, обнародование и хранение видеозаписей. Требование будет распространяться на всех абитуриентов, за исключением военнослужащих и поступающих с временно оккупированных территорий.