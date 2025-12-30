ua en ru
Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня

Китай, Тайвань, Вторник 30 декабря 2025 08:15
Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня Фото: самолет Китая (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Вокруг Тайваня резко обострилась военная активность: масштабные маневры КНР затронули море и воздух, вызвав обеспокоенность региона и пристальное внимание международных наблюдателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Китай провел продолжительные боевые стрельбы вокруг Тайваня, задействовав авиацию, флот и десантные силы.

Учения стали вторым днем самых масштабных маневров Пекина за последнее время и были направлены на отработку сценариев блокады острова с севера и юга.

Боевые стрельбы проходили сразу в нескольких районах в море и воздушном пространстве вблизи Тайваня и побережья Китая.

Отработка блокадных и ударных сценариев

Китайские военные заявили, что в рамках учений подразделения ВМС и ВВС отрабатывают удары по морским и воздушным целям, а также противолодочные операции.

По данным источников, отдельно моделировались атаки по наземным объектам, включая системы вооружений американского производства, находящиеся на вооружении Тайваня.

Учения получили название "Миссия правосудия 2025" и стартовали вскоре после объявления США о рекордном пакете военной помощи Тайбэю.

По оценкам аналитиков, нынешние маневры стали крупнейшими по охвату и близости к острову за последние годы.

Реакция Тайваня и контроль ситуации

Тайваньские власти внимательно отслеживают действия Китая, в том числе возможные пуски ракет над территорией острова.

Президент Тайваня Лай Цзин-де заявил, что учения КНР "не соответствуют поведению, которого ожидают от ответственной великой державы", подчеркнув при этом готовность сил обороны защитить остров без стремления к эскалации.

Министерство обороны Тайваня подтвердило проведение боевых стрельб вблизи северного побережья, отметив, что часть зон, объявленных Пекином, пересекается с территориальными водами острова.

Фактор безопасности региона

Несмотря на активность китайских сил, серьезных сбоев в международных авиарейсах зафиксировано не было, хотя ряд маршрутов был скорректирован.

В прибрежной зоне продолжалось маневрирование кораблей береговой охраны, которые вступали в тактическое противостояние с тайваньскими судами.

Тайваньские службы подчеркивают, что контролируют ситуацию и готовы к дальнейшему развитию событий.

Напоминаем, что в Китае ускорилось падение прибыли промышленных предприятий, что демонстрирует уязвимость восстановления экономики страны: слабый внутренний спрос стал сильнее сказываться на доходах, перекрывая выгоду от экспорта. По данным Госстата КНР, в ноябре 2025 года годовое сокращение прибыли компаний составило 13,1%, после снижения на 5,5% в октябре, что стало самым резким падением за весь год.

Отметим, что Китай ввел санкции против десяти граждан и двадцати американских оборонных компаний за поставки оружия Тайваню. Под ограничения попали, в том числе, филиал Boeing в Сент-Луисе, Northrop Grumman Systems Corporation и L3Harris Maritime Services. Санкции предполагают заморозку всех активов на территории Китая и запрет китайским организациям и гражданам вести с ними бизнес.

