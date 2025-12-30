Глава МИД Китая заявил о планах "воссоединения" с Тайванем и пригрозил США

Китай хочет "полного воссоединения" с Тайванем и будет давать "жесткий отпор" тем странам, которые помогают острову оружием.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Ван И подверг критике "про-независимые силы на Тайване" и руководство Японии. По его словам, нынешние лидеры Японии якобы открыто бросают вызов территориальному суверенитету Китая, историческим итогам Второй мировой войны и послевоенному международному порядку.

"В ответ на продолжающиеся провокации про-независимых сил на Тайване и масштабные продажи американского оружия Тайваню мы должны решительно противостоять этому и дать жесткий отпор", - сказал глава китайского МИД.

Также он вновь подтвердил стремление Китая к "полному воссоединению" с Тайванем.