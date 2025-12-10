Трамп хочет выборов в Украине, а Зеленский встретился с Папой Римским: новости за 9 декабря

Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. А президент Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Кастель Гандольфо.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 9 декабря - в материале РБК-Украина .

Стало известно, планирует ли Киев отменить комендантский час на Новый год и Рождество

Как сообщила КГВА в комментарии РБК-Украина, в столице вопрос отмены или уменьшения комендантского часа в ночь на 25 декабря и на 1 января не поднимался.

Изменения в работе наземного транспорта не планируются. Он будет курсировать по действующему графику. Поэтому поскольку комендантский час не меняют, столичный метрополитен в ночь на 25 декабря и 1 января также будет работать в штатном режиме. Станции будут доступны как укрытие во время воздушной тревоги.

Танкер с российской нефтью прибыл в Китай по запутанному маршруту, - Bloomberg

Как пишет информагентство со ссылкой на данные отслеживания судов, танкер Fortis, перевозивший около 700 тысяч баррелей сырой нефти, во вторник стал на якорь возле порта Жичжао на восточном побережье Китая. Большинство импортных терминалов этого порта находятся в черном списке США.

Танкер "Роснефти" прибыл к побережью после 11-недельного курсирования.

Литва ввела чрезвычайное положение по всей стране из-за Беларуси

Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение из-за контрабандных метеозондов из Беларуси. Как сказано в заявлении, "шары с контрабандой представляют угрозу интересам национальной безопасности Литвы".

Режим ЧП был введен по всей стране, поскольку из-за направления ветра курс воздушных шаров может меняться.

Папа Римский после встречи с Зеленским призвал к справедливому миру в Украине

"Во время дружеской беседы, которая была посвящена войне в Украине, Святейший Отец отметил необходимость продолжения диалога, возобновив свое горячее пожелание, чтобы дипломатические инициативы, которые сейчас реализуются, привели к справедливому и длительному миру", - сообщает пресс-служба Святого Престола.

Кроме того, не обошлось без упоминания о вопросе военнопленных и необходимости обеспечения возвращения украинских детей в их семьи.

В Киеве попрощались с солистом группы ADAM Михаилом Клименко

9 декабря в Национальной филармонии сотни людей - близкие, звезды украинского шоу-бизнеса и поклонники - собрались, чтобы провести в последний путь музыканта Михаила Клименко. По просьбе жены все несли только живые цветы. Присутствующие на прощании с артистом спели его песню "Медленно".

Напомним, что солист группы ADAM несколько месяцев был в коме и боролся с туберкулезным менингитом. Он автор таких хитов как: "Медленно", "Такую как есть", "Личный рай" и другие.

Пришло время для выборов в Украине. Возможно, Зеленский победил бы, - Трамп

"Да, я думаю, что пришло время. Я думаю, что это важное время для проведения выборов. Знаете, они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что украинский народ должен был бы, знаете, иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы, но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", - считает президент США.

Россия в очередной раз нанесла удар по газовой инфраструктуре Украины

Враг совершил атаку ударными беспилотниками по объектам газовой инфраструктуры. Под ударом оказалось критически важное оборудование, обеспечивающее бесперебойное газоснабжение для населения, информирует Минэнерго и "Нафтогаз".

Среди работников пострадавших нет. В то же время есть разрушения на объектах.

В Покровске враг пытается просачиваться в северную часть города, - военные

В Группировке войск "Восток" сообщили, что враг пытается просачиваться, пользуясь туманом. Эти попытки блокируются, противника уничтожают. Тем временем в районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи.

Организуются дополнительные логистические пути к обоим городам для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.