Танкер с российской нефтью прибыл в Китай по запутанному маршруту, - Bloomberg

Груз российской нефти от "Роснефти", находящейся под санкциями США, добрался до берегов Китая после длительного и сложного путешествия. Маршрут включал перевалку возле Индии и короткую остановку вблизи Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет информагентство со ссылкой на данные отслеживания судов, танкер Fortis, перевозивший около 700 тысяч баррелей сырой нефти, во вторник стал на якорь возле порта Жичжао на восточном побережье Китая. Большинство импортных терминалов этого порта находятся в черном списке США из-за торговли иранской нефтью.

11-недельное путешествие груза "Роснефти" демонстрирует неопределенность, которую создали американские санкции для российского нефтяного экспорта. Покупатели пытаются минимизировать риски, связанные с усиленным надзором Вашингтона.

Пока непонятно, будет ли разгружен танкер в Жичжао, ведь владелец и менеджер судна не ответили на запросы Bloomberg.

Путешествие груза началось на другом судне - танкере Ailana, который в конце сентября получил около 720 тыс. баррелей с российского танкера в Усть-Луге на Балтийском море.

Далее судно прошло Средиземное море, Суэцкий канал и прибыло в Мумбаи, где почти на две недели остановилось.

После этого Ailana перегрузила нефть на Fortis в открытом море. Сначала Fortis направлялся в порт Кочи в Индии, затем изменил курс на китайский Нинбо, а затем - на Йосу, Южная Корея.

По данным Kpler, часть груза была там перевалена на другой танкер.

Как указывает Bloomberg, обычно транспортировка сырой нефти из российских западных портов в Китай занимает около двух месяцев, однако партия "Роснефти" провела почти на месяц больше, чтобы добраться до возможного места выгрузки.

В издании отметили, что владельцы и операторы танкера Fortis не предоставили никаких комментариев. В базе данных нет контактов менеджера судна Ailana, а связаться с его владельцем тоже не удалось.