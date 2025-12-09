В Киеве попрощались с фронтменом группы ADAM: кто из звезд пришел провести музыканта

9 декабря в Киеве состоялась церемония прощания с фронтменом группы ADAM Михаилом Клименко, который умер 7 декабря после длительной борьбы с туберкулезным менингитом и трехнедельной комы.

Как все прошло - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на репортаж корреспондентов OBOZ.UA.

Как прошло прощание с Михаилом Клименко

Прощание с Клименко проходило в Национальной филармонии Украины с 10:00 утра.

Несмотря на раннее время, у здания значительно раньше собрались поклонники, друзья музыканта и известные представители украинского шоу-бизнеса.

По просьбе вдовы артиста Александры Норовой посетители приносили исключительно живые цветы.

У входа в филармонию установили мольберты с цитатами из песен ADAM, большинство из которых были посвящены теме любви. Среди них - строки:

"Танцуй со мной медленно, пусть подождет мир сумасшедший",

"Побудь со мной, отдай мне себя, а я себя отдам".

Также с балкона филармонии свисал большой баннер с надписью: "В этом мире в цене война, А мы убеждены, что любовь...".

Внутри зала установили гроб с телом Михаила Клименко, рядом - его большой портрет.

Пространство было заполнено красными и белыми розами и другими живыми цветами.

На прощании присутствовала жена артиста Александра Норова, которая принимала соболезнования.

Как уточняют журналисты, матери музыканта несколько раз становилось плохо - рядом с ней постоянно находились медики.

Среди известных гостей, которые пришли провести Михаила Клименко в последний путь, были замечены Владимир Дантес, Мишель Андраде, Марина Круть, alyona alyona, KOLA, Владимир Шумко, Вадим Лисица, Екатерина Остапчук.

Певица Анна Тульева, которая работала с ADAM над евробаченскими проектами, сообщила в соцсетях, что находится в командировке в Грузии и попросила принести цветы от ее имени.

Позже во время церемонии Александра Норова произнесла трогательную речь, поблагодарила мужа за совместную жизнь и музыку.

Присутствующие почтили память артиста многоминутными овациями.

Похоронят Михаила Клименко в селе Лубянка неподалеку Гостомеля, где прошли его детские годы. Церковная служба и прощание на кладбище запланированы на 13:00.