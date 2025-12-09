В Киеве попрощались с фронтменом группы ADAM: кто из звезд пришел провести музыканта
9 декабря в Киеве состоялась церемония прощания с фронтменом группы ADAM Михаилом Клименко, который умер 7 декабря после длительной борьбы с туберкулезным менингитом и трехнедельной комы.
Как все прошло - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на репортаж корреспондентов OBOZ.UA.
Как прошло прощание с Михаилом Клименко
Прощание с Клименко проходило в Национальной филармонии Украины с 10:00 утра.
Несмотря на раннее время, у здания значительно раньше собрались поклонники, друзья музыканта и известные представители украинского шоу-бизнеса.
По просьбе вдовы артиста Александры Норовой посетители приносили исключительно живые цветы.
У входа в филармонию установили мольберты с цитатами из песен ADAM, большинство из которых были посвящены теме любви. Среди них - строки:
"Танцуй со мной медленно, пусть подождет мир сумасшедший",
"Побудь со мной, отдай мне себя, а я себя отдам".
Также с балкона филармонии свисал большой баннер с надписью: "В этом мире в цене война, А мы убеждены, что любовь...".
Внутри зала установили гроб с телом Михаила Клименко, рядом - его большой портрет.
@vechirniykyiv #михайлоклименко #adam #прощаннязмихайлом #памятаємо #вічнапам'ять #ripміша #українськамузика #спочивайзмиром #памятаємоadam #втрата2025 оригинальный звук - Вечерний Киев
Пространство было заполнено красными и белыми розами и другими живыми цветами.
На прощании присутствовала жена артиста Александра Норова, которая принимала соболезнования.
Как уточняют журналисты, матери музыканта несколько раз становилось плохо - рядом с ней постоянно находились медики.
Среди известных гостей, которые пришли провести Михаила Клименко в последний путь, были замечены Владимир Дантес, Мишель Андраде, Марина Круть, alyona alyona, KOLA, Владимир Шумко, Вадим Лисица, Екатерина Остапчук.
Певица Анна Тульева, которая работала с ADAM над евробаченскими проектами, сообщила в соцсетях, что находится в командировке в Грузии и попросила принести цветы от ее имени.
Позже во время церемонии Александра Норова произнесла трогательную речь, поблагодарила мужа за совместную жизнь и музыку.
Присутствующие почтили память артиста многоминутными овациями.
Похоронят Михаила Клименко в селе Лубянка неподалеку Гостомеля, где прошли его детские годы. Церковная служба и прощание на кладбище запланированы на 13:00.
Вас может заинтересовать:
- Хиты Клименко, которые стоит вспомнить
- Что известно о состоянии Степана Гиги, который отменил все концерты и попал в больницу
- Какие звезды умерли в 2025 году и чья смерть всколыхнула Украину