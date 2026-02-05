Трамп не хочет продлевать старую "ядерную сделку" с РФ: что предлагает взамен

Президент США Дональд Трамп заявил, что России и Соединенным Штатам стоит заключить "новое соглашение" вместо Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

Трамп предположил, что вместо того, чтобы продолжать "новый СНВ" - по мнению президента США, "плохо заключенное соглашение Соединенными Штатами, которое, кроме всего прочего, грубо нарушается", стоит заключить новое ядерное соглашение с РФ.

"Нам следует, чтобы наши ядерные эксперты работали над новым, усовершенствованным и модернизированным договором, который может действовать еще долго", - написал он.

Договор СНВ-3: что это такое

Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) был заключен еще в 2010 году США и Россией и стал продолжением серии аналогичных договоров (конкретнее - седьмым с 1972 года). Он действовал, как ограничительный механизм для ядерных арсеналов США и России.

Согласно договору, в течение всего срока его действия стороны обязывались не превышать следующие лимиты развернутых ядерных вооружений:

700 единиц межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков;

1550 единиц ядерных боезарядов;

800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В 2021 году несмотря на серию угрожающих заявлений 46-й президент США Джозеф Байден и российский диктатор Владимир Путин договорились о продлении действия договора до 5 февраля 2026 года.