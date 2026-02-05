США и Россия близки к ядерной сделке: Axios узнало детали переговоров в Абу-Даби

РФ и США ведут переговоры о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и близки к достижению соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и журналиста издания Барака Равида в X .

Источники издания рассказали, что две страны близки к заключению договора New START, однако проект плана должны одобрить лидеры США и страны-агрессора.

По словам одного из источников, переговоры продолжались в течение последних 24 часов в Абу-Даби между спецпредставителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и официальными лицами РФ.

По данным источника Axios, действие договора истекает в четверг и его продление не будет юридически оформлено. По его словам, стороны договорились соблюдать его условия и вести переговоры о новом соглашении.

"Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов обновления договора", - подчеркнул американский чиновник.

Позже Барак Равид сообщил, что США и РФ согласились соблюдать условия СНВ еще по меньшей мере шесть месяцев. В течение этого времени будут вестись переговоры о потенциальном новом соглашении.

Что известно о договоре СНВ-3

Этот договор является ограничительным механизмом, который сдерживает ядерные арсеналы США и РФ. Две страны вместе владеют примерно 85% мировых боеголовок.

Договор СНВ-3 ограничивает количество ядерных боеголовок, которые США и Россия могут размещать на подводных лодках, ракетах и бомбардировщиках, а также включает важные механизмы прозрачности.