В США предупредили, что Китай ускоряет наращивание ядерного оружия, - Reuters

Понедельник 22 декабря 2025 20:57
Иллюстративное фото: демонстрация Китаем военной мощи (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Пентагон сообщает, что Китай вероятно разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет в новых шахтах вблизи Монголии.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на черновой отчет Пентагона

Полученный журналистами документ указывает на отсутствие заинтересованности Китая в переговорах по контролю над вооружениями и его готовность продолжать масштабную модернизацию военного потенциала.

По данным Пентагона, размещенные МБР имеют твердотопливные двигатели и являются частью новой серии шахтных комплексов. Ранее Пентагон сообщал лишь о существовании этих полигонов, однако не раскрывал количество ракет.

В черновике также указано, что потенциальные цели этих ракет не идентифицированы, а сам отчет может измениться перед официальной передачей Конгрессу США.

Черновой отчет появился на фоне предстоящего окончания действия договора New START между США и Россией, который ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок и носителей. Эксперты опасаются, что окончание действия соглашения может стимулировать трехстороннюю гонку ядерных вооружений между США, Россией и Китаем.

Как отметил Дэрил Кимболл из Arms Control Association, "увеличение ядерного арсенала без дипломатии не делает мир безопаснее ни для Китая, ни для России, ни для США".

Что известно о ядерном потенциале Китая

В 2024 году общий ядерный арсенал Китая оценивался в чуть более 600 боеголовок, что демонстрирует замедление темпов производства по сравнению с предыдущими годами. Однако Пентагон прогнозирует, что к 2030 году Пекин будет иметь более 1 000 боеголовок.

При этом Китай придерживается стратегии ядерной самозащиты и политики "не применять первым ядерное оружие".

Намерения Китая в отношении Тайваня

Отчет также обращает внимание на то, что Китай активно готовится к возможному конфликту за Тайвань. По оценкам Пентагона, Пекин планирует быть способным вести и выиграть войну за Тайвань до конца 2027 года. Одним из вариантов являются удары на расстояние 1 500-2 000 морских миль, которые способны существенно угрожать присутствию США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Антикоррупционная кампания в армии

Пентагон добавляет, что КНР также проводит масштабную антикоррупционную кампанию, которая коснулась Народно-освободительной армии и государственных оборонных предприятий. Эта кампания временно повлияла на оперативную готовность армии, но имеет потенциал для долгосрочного укрепления военного аппарата Китая.

Так, в ходе проверок и чисток в течение последних 18 месяцев были отстранены или расследованы по меньшей мере 26 руководителей оборонных предприятий, включая ядерную и судостроительную промышленность.

Отметим, что Китай официально отрицает любую "завоевательную" цель своего наращивания вооружений и называет отчеты Пентагона попытками "дискредитировать страну и ввести международное сообщество в заблуждение".

Напомним, что накануне стало известно, что Россия и Южная Корея провели закрытые переговоры по ядерной программе КНДР.

Ранее РБК-Украина писало, что Ким Чен Ын отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия, что обеспечит наиболее эффективную оборону страны.

Кстати, президент США Дональд Трамп 12 декабря официально заявил, что США, Россия и Китай заинтересованы в денуклеаризации ядерного оружия.

